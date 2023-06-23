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ЕС ввел 11-й пакет санкций против РФ из-за войны в Украине

Сергей Ромашенко
4 мин. назад

Новый санкционный пакет, помимо ограничительных мер, включает и механизм по борьбе с обходом санкций. В ЕС уверены, что эти меры сильно затруднят финансирование российской агрессии против Украины.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп БоррельФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Евросоюз утвердил новый, уже 11-й пакет санкций против России из-за ее войны против Украины, сообщила Еврокомиссия (ЕК) в пятницу, 23 июня. В сообщении отмечается, что новый пакет включает в себя и механизм борьбы с обходом штрафных мер, позволяющий вводить ограничения против третьих стран.

В санкционный список добавлены еще 87 юридических лиц, которые оказывают прямую поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу. Среди них - компании, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии и Армении.

Новые ограничительные меры

Пакет включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд прицепов и полуприцепов из России, запрет поставок электромобилей, гибридных автомобилей и машин с объемом двигателя более 1,9 литра.

Санкции затронут экспорт в Россию электрокомпонентов и металлов, полупроводниковых материалов, оптических компонентов, приборов для навигации и других предметов. Более того, ЕС расширил список запрещенных к транзиту через Россию высокотехнологичных и военных товаров. Танкеры, осуществлявшие морскую перегрузку нефти с других судов, не смогут заходить в порты Евросоюза без уведомления об этом за 48 часов.

Санкции против физических лиц

Кроме того, санкции введены против еще 100 человек и компаний, включая представителей высшего военного руководства РФ, лиц, ответственных за ведение войны против Украины, причастных к незаконному вывозу украинских детей в Россию, судей, выносящих политически мотивированные решения против граждан Украины, бизнесменов, пропагандистов, а также российских IT-компаний, предоставляющих критически важную технологию российской разведке, банкам на оккупированной территории Украины и сотрудничающим с российской армией.

"Наши санкции уже наносят тяжелый урон российской экономике и способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию. Борясь с обходом санкций, мы еще больше лишаем Россию ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы вести незаконную войну против Украины", - заявил Жозеп Боррель.

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