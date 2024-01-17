Стратегия устарела. Как в ЕС хотят строить отношения с ЦА

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о пересмотре стратегии Европейского Союза в отношении стран Центральной Азии. В среду, 17 января, в Страсбурге ее поддержали 543 парламентария, 42 - проголосовали против, 44 - воздержались. Резолюция призывает ЕС расширять политическое и экономическое сотрудничество с государствами Центральной Азии.

Автор доклада о стратегии ЕС, немецкий евродепутат Карстен Люке (Karsten Lucke) назвал это очень важным сигналом для них. "Поиск новых путей к новым партнерствам более чем важен в нашей новой геополитической обстановке", - заявил он. Изоляция России как следствие войны против Украины, будущее расширение ЕС в Восточной Европе и растущее влияние Китая в Центральной Азии требуют полного переосмысления стратегии Евросоюза и его активного присутствия в регионе как альтернативы устоявшимся там автократическим игрокам, считает Люке. "Геополитическая ситуация в регионе меняется, и ЕС было бы разумно использовать это окно возможностей", - пояснил парламентарий, отвечая на вопрос DW.

Как подчеркивается в документе, Центральная Азия - стратегически важный для Европейского Союза регион с точки зрения безопасности и транспортных путей, а также диверсификации энергии и ресурсов. "ЕС крайне заинтересован в развертывании эффективных торговых и энергетических коридоров между Европой и Азией в обход России", - подчеркивается в резолюции. Люке добавляет, что помимо этого, у двух регионов есть и другие важные общие интересы и совместные задачи, например, в таких сферах как разрешение конфликтов и изменение климата.

Противодействие влиянию России

Укрепление этого сотрудничества также поможет противодействовать влиянию РФ в регионе, полагают в Европарламенте. Ее война против Украины и усиление националистических нарративов в РФ ослабили позиции Москвы в регионе и подтолкнули Центральную Азию к взаимодействию с другими игроками, в связи с чем, по мнению докладчика Люке, у ЕС появилась возможность укрепить свое влияние в регионе. Евросоюз должен ею воспользоваться для развития взаимовыгодного сотрудничества и предложить Центральной Азии партнерство, которое станет особым направлением в масштабной стратегии в отношении восточных соседей ЕС, говорится в резолюции.

Карстен Люке Фото: Genevieve ENGEL/European Union 2023

Евросоюз заинтересован в усилении связей со странами Центральной Азии и для предотвращения обхода санкций против России и Беларуси, констатирует парламент ЕС и призывает власти стран Центральной Азии, в частности Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, активнее сотрудничать в этом с Брюсселем.

Уровень партнерства Евросоюза со странами ЦА

Основой для кооперации с государствами Центральной Азии Европарламент назвал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Единственная страна Центральной Азии, ратифицировавшая такое соглашение с Евросоюзом, - это Казахстан. Оно вступило в силу в марте 2020 года.

При этом СРПС с Кыргызстаном, переговоры о котором завершились в 2019 году, остается неподписанным, несмотря на то, что он, как сказано в резолюции, "считался самой демократической страной в регионе с активным гражданским обществом и свободными СМИ". Евродепутаты призывают Совет ЕС и Еврокомиссию закрыть оставшиеся вопросы и без дальнейших проволочек подписать СРПС с Кыргызстаном и Узбекистаном, а также добиться подвижек в текущих переговорах по СРПС с Таджикистаном, что позволит расширить масштабы двустороннего сотрудничества и обменов с этой страной. "Неподписание таких соглашений после завершения переговоров ставит под сомнение авторитет ЕС как глобального игрока", - подчеркивается в тексте резолюции.

Туркменистан - единственный в Центральной Азии, кто не связан с Евросоюзом соглашением о партнерстве и сотрудничестве. И хотя СПС было подписано еще в 1998 году, Европарламент не ратифицировал документ из-за ситуации в области прав человека и основных свобод в Туркменистане.

Помощь ЕС в обмен на демократический прогресс

Ухудшение демократических стандартов и ситуации с правами человека евродепутаты отмечают и в Кыргызстане, подчеркивая необходимость их соблюдения в свете будущего подписания СРПС.

Голосование в Европарламенте 17 января Фото: Eric VIDAL/European Union 2023

В то же время Европарламент отметил заявленные в Узбекистане реформы в сфере социально-экономического развития, эффективного управления, независимой судебной системы и уважения прав человека и основных свобод.

В целом же все пять государств Центральной Азии имеют низкие и снижающиеся показатели демократии и классифицируются как авторитарные режимы и "несвободные" страны, отмечает докладчик со ссылкой на отчет Freedom House "Свобода в мире" за 2023 год. Всемирный индекс свободы прессы за 2023 год также зафиксировал заметное ухудшение ситуации в Центральной Азии, а средний балл по региону в Индексе восприятия коррупции за 2022 год был значительно ниже среднемирового. Евродепутаты выразили обеспокоенность "разгулом коррупции и клептократии в Центральной Азии".

Они таже обеспокоены отсутствием ответственности за серьезные и масштабные нарушения прав человека, включая применение властями жестких мер для прекращения массовых протестов и последовавших за ними беспорядков во время так называемого "кровавого января" в Казахстане, а также в Горно-Бадахшанской автономной области в Таджикистане и в Республике Каракалпакстан в Узбекистане. Европарламент призвал правительства пяти стран провести судебные реформы для обеспечения большей независимости и прозрачности, освободить всех политзаключенных и принять другие меры для обеспечения верховенства закона и соблюдения прав человека.

Евросоюз - важный донор в регионе, напоминает Европарламент, и призывает увязать помощь и бюджетную поддержку ЕС государствам Центральной Азии с контрольными показателями прогресса в области демократических реформ, прав человека, верховенства закона и устойчивого развития.

Стратегия 2019 года безнадежно устарела

Несмотря на геополитические интересы Евросоюза в Центральной Азии, действующая ныне стратегия по ЦА была принята в 2019 году, констатируется в резолюции Европарламента. Сегодня на регион воздействуют новые факторы, такие как война России против Украины, захват власти "Талибаном" в Афганистане и жесткая внешняя политика Китая, а также внутреннее напряжение в самих странах.

Молодому и динамично развивающемуся населению региона нужно дать возможность принимать активное участие в формировании будущего своих стран. Поэтому парламентарии просят ЕС усилить поддержку гражданского общества в регионе, а также активизировать консультации по разработке "дорожных" карт реформ, чтобы подготовить почву для соглашений об упрощении визового режима со странами Центральной Азии. "Нам необходимо укреплять контакты между людьми. Если мы действительно хотим установить среднесрочные и долгосрочные партнерские отношения, нам нужно сблизить людей", - подчеркнул автор резолюции.

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