Новый расклад в Центральной Азии: роль Узбекистана

30.09.2023 30 сентября 2023 г.

Лидеры пяти стран Центральной Азии были с визитом в Берлине. Регион ЦА обретает новое значение, в том числе и для Европы. Прежде всего речь идёт об экономическом сотрудничестве и сфере безопасности. Какую роль в этом играет Узбекистан? И какие сейчас совместные вызовы у региона Центральной Азии?