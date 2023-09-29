ПолитикаАзия
Новый расклад в Центральной Азии: роль Узбекистана
30 сентября 2023 г.
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Гости:
🔵 Фаниль Кадыров, замдиректора Международного института Центральной Азии
🔵 Азиза Умарова, эксперт в сфере модернизации госуправления, Руководительница проектного Офиса по управлению достижением результата Агентства стратегических реформ при президенте РУз
🔵 Фарход Толипов, политолог, директор негосударственного научного учреждения "Караван знаний"
🔵 Лола Исламова, главред информационно-аналитического сайта Anhor.uz, председательница правления Центра развития современной журналистики Узбекистана