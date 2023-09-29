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Новый расклад в Центральной Азии: роль Узбекистана

Елена Барышева
30 сентября 2023 г.

Лидеры пяти стран Центральной Азии были с визитом в Берлине. Регион ЦА обретает новое значение, в том числе и для Европы. Прежде всего речь идёт об экономическом сотрудничестве и сфере безопасности. Какую роль в этом играет Узбекистан? И какие сейчас совместные вызовы у региона Центральной Азии?

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Гости:

🔵 Фаниль Кадыров, замдиректора Международного института Центральной Азии

🔵 Азиза Умарова, эксперт в сфере модернизации госуправления, Руководительница проектного Офиса по управлению достижением результата Агентства стратегических реформ при президенте РУз

🔵 Фарход Толипов, политолог, директор негосударственного научного учреждения "Караван знаний"

🔵 Лола Исламова, главред информационно-аналитического сайта Anhor.uz, председательница правления Центра развития современной журналистики Узбекистана

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