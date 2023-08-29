Правозащитники ЦА: Над регионом геополитические ураганы

ЕС и Германия продолжат поддерживать гражданское общество в Центральной Азии, заверили представители Берлина и Брюсселя на конференции правозащитников в Алматы. О ее ходе и итогах - DW.

Во вторник, 29 августа, в Алматы завершила работу организованная при содействии МИД Германии первая конференция правозащитников и гражданских активистов из стран Центральной Азии (ЦА). Поводом для ее проведения стало 30-летие Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ).

Прибывших на двухдневную конференцию "Поворотные моменты Евразии: геополитика, экономика и гражданское общество Центральной Азии" правозащитников, политологов и общественников, похоже, больше всего привлекла возможность непосредственно встретиться с распределяющими гранты сотрудниками международных организаций и правительственных структур из Европы и США.

Активисты не стали скрывать, что их сильно беспокоит складывающаяся в регионе ситуация, на которую оказывают серьезное влияние и вторжение России в Украину, и усиление позиций Китая, и набирающий популярность у населения радикальный исламизм.

Регион чувствует себя заложником нынешней ситуации

"Война в Украине, растущая роль Китая в регионе - это только часть наблюдаемых процессов. Нужно понять, куда он идет, какие у него перспективы. Эта конференция была нацелена на то, чтобы разговоры об этом хоть как-то начать. Ведь регион, с одной стороны, в Азии, а с другой - тесно взаимосвязан с Европой, в целом чувствуя себя заложником возникшей ситуации. Он просто пытается выжить, поскольку над ним бушуют ураганы взаимоотношений России с Западом, Запада с Китаем, Китая с Россией", - отметил в интервью DW директор КМБПЧ Евгений Жовтис.

Евгений Жовтис Фото: DW

По его оценке, из-за возникшего непонимания текущих процессов во всех государствах ЦА заметно ухудшилось положение с правами человека и все чаще наблюдается особо пристальный интерес со стороны спецслужб к получающим зарубежные гранты представителям гражданского общества.

Об отсутствии существенных позитивных изменений в регионе, несмотря на оказываемую международными организациями и западными странами консультативную и финансовую помощь, рассказал DW и приехавший на конференцию активист туркменских демсил Вячеслав Мамедов.

"Почти 20 лет назад я вынужден был в экстренном порядке покинуть Туркменистан. С того времени наблюдаю за происходящим в Центральной Азии со стороны. Везде у власти сформировавшаяся еще во времена Советского Союза номенклатура, которая все эти годы продвигала на свои места своих детей, а теперь и внуков. Возьмите, к примеру, нашу страну. И что? Сотрудничество (Туркменистана. - Ред.) с миром продолжается".

Центральная Азия имеет право на демократию

Выступившие на конференции посланцы различных институтов ЕС оказались не совсем согласны с теми оценками ситуации в регионе, что прозвучали со стороны их коллег из Центральной Азии. Было отмечено, что в демократических странах, развивая сотрудничество со стратегически важным в геополитическом плане регионом, всегда придают особое значение контактам с гражданскими обществом и прислушиваются к его мнению.

Поводом для проведения конференции стало 30-летие Казахстанского международного бюро по правам человека Фото: DW

Более того, спецпредставитель ЕС в Центральной Азии Тери Хакала сообщила, что уже в ближайшее время появится новая программа взаимодействия Евросоюза с гражданским обществом центральноазиатских стран. "Мы надеемся, что это придаст новый импульс нашему сотрудничеству. Европейский Союз продолжит свою деятельность в этом направлении, чтобы правозащитники и общественники могли выступать в качестве независимых игроков и закрывать существующий в регионе разрыв между властями и населением", - пообещала Хакала.

Робин Вагенер Фото: DW

О готовности Германии поддержать развитие правозащитных организаций и гражданских инициатив в Центральной Азии рассказал участникам конференции координатор МИД ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Южным Кавказом, Молдовой и Центральной Азией, депутат бундестага от партии "зеленых" Робин Вагенер (Robin Wagener).

"Мы в Германии вместе с Евросоюзом понимаем все те вызовы, с которыми столкнулся регион. И мы рассматриваем себя в качестве партнеров, которые помогут ему справиться со всеми сложностями. Не только на госуровне, но и вместе с представителями гражданского сообщества. Ведь ваш регион имеет право на демократию и верховенство права", - заверил Вагенер.

Мешает отсутствие оппозиционных партий

Между тем в кулуарах алматинской конференции ее участники нашли полное взаимопонимание между собой, обсуждая выступление молодого казахстанского политолога Димаша Альжанова, в ходе которого тот высказал мнение, что основной проблемой в развитии гражданского общества Центральной Азии является отсутствие в каждой из ее стран оппозиционных политических партий.

По мнению Альжанова, именно из-за этого обстоятельства местные элиты оказываются в ситуации, когда они не могут вовремя отреагировать на внешние и внутренние вызовы, с которыми периодически стакивается регион. Другое дело, что даже в кулуарах ни у кого так и не нашлось ответов на вопрос, как изменить такое положение дел.

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