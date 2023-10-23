ЕС и Центральная Азия выводят отношения на новый уровень

Первый формальный саммит стран Евросоюза и Центральной Азии пройдет во втором квартале 2024 года. Об этом стало известно после встречи глав МИД стран ЕС с коллегами из центральноазиатских стран.

Министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии впервые встретились с представителями всех 27 стран Европейского Союза одновременно. Неформальная встреча на уровне глав МИД состоялась в Люксембурге в понедельник, 23 октября, после заседания Совета ЕС по иностранным делам. Эта встреча является частью подготовки к первому формальному саммиту ЕС - Центральная Азия, который пройдет во втором квартале 2024 года в Узбекистане, сказано в совместном коммюнике по итогам заседания.

Евросоюз "готов предложить странам Центральной Азии партнерство, чтобы превратить глобальные вызовы в совместные возможности", заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, подчеркнув стремление европейцев углублять стратегическое сотрудничество со странами Центральной Азии, чтобы "вывести его на новый уровень". Он сообщил, что Брюссель готов оказывать постоянную поддержку реформам в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Участники встречи приняли Совместную дорожную карту по углублению связей между ЕС и Центральной Азией. По словам Борреля, это особенно важно в свете дестабилизирующих событий, таких как агрессия России против Украины и правление "Талибана" в Афганистане. "Сегодняшняя встреча подтвердила, что мы разделяем многие принципы международных отношений, в частности приверженность соблюдению Устава ООН, уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран", - указал он.

Речь на встрече шла среди прочего о штрафных мерах Евросоюза в отношении России и борьбе с их обходом. "ЕС подчеркнул важность предотвращения обхода санкций, и участники договорились продолжить взаимодействие в этом направлении", - говорится в совместном коммюнике Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран Европейского Союза.

Министры договорились вновь собраться в 2024 году, а представитель Туркменистана предложил провести следующую встречу в его стране. До этого, 29-30 января 2024 года, в Брюсселе пройдет Инвестиционный форум ЕС и Центральной Азии с участием высокопоставленных чиновников, международных финансовых институтов и бизнеса. Цель форума - расширение и укрепление транспортных связей между двумя регионами.

В конце сентября саммит центральноазиатских стран и Германии прошел в Берлине.

ЕС призвал Казахстан расследовать события января 2022 года

23 октября в Люксембурге также состоялось 20-е заседание Совета по сотрудничеству ЕС и Казахстана под председательством главы казахского МИД Мурата Нуртлеу и его коллеги из временно председательствующей в Совете ЕС Испании Хосе Мануэля Альбареса Буэно.

Мурат Нуртлеу и Хосе Мануэль Альбарес Буэно Фото: Alexandros Michailidis/European Union

Последний подчеркнул важность дальнейших усилий по прекращению реэкспорта в Россию санкционных товаров и борьбе с обходом штрафных мер ЕС, сказано в пресс-релизе по итогам встречи. Министры также обсудили угрозу дезинформации. "Евросоюз еще раз подчеркнул важность полного, прозрачного и независимого расследования событий января 2022 года", - заявили в Брюсселе.

Кроме того, представитель Совета ЕС указал на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности государств и осудил вторжение России в Украину, а также призвал Казахстан придерживаться принципиальной позиции, поддерживающей международное право и основанный на правилах международный порядок.

В 2023 году исполнилось 30 лет двусторонним отношениям между ЕС и Казахстаном, а объем взаимной торговли между ними достиг рекордного уровня. Как главный торговый партнер Казахстана и основной иностранный инвестор, Евросоюз выступает за модернизацию и реформы в этой стране, заявил Брюссель. Он признал роль Казахстана в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза и выразил поддержку развития возобновляемых источников энергии в этой стране.

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