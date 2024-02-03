Путин обеспечил Германии долгий бум оборонной промышленности

Покупка в (соседней с Украиной) Румынии компании Automecanica Medias, занимающейся производством и ремонтом военной автомобильной техники, и заключение контракта на поставку новой партии узлов и компонентов для сборки сотен бронетранспортеров Fuchs 2 на специально построенном в Алжире заводе - вот самые свежие, хотя и не самые крупные сделки, свидетельствующие о нарастающем буме в оборонной промышленности Германии и о международной экспансии ее предприятий.

Обе новости, пришедшие в конце января-начале февраля, связаны с концерном Rheinmetall из Дюссельдорфа, который благодаря поставкам бронетехники, орудий и боеприпасов для отражающей российскую агрессию Украины стал сейчас, пожалуй, самым известным немецким производителем вооружений.

ФРГ на 5-м месте среди крупнейших экспортеров оружия

Однако заводы этой компании - далеко не единственная "кузница оружия" в Германии. Ведь все последние годы ФРГ занимала, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), 5-е место среди крупнейших в мире экспортеров оружия после США, России, Франции и Китая. А в 2023 году поставки за рубеж вооружений Made in Germany достигли рекордных 12,2 млрд евро. Но в условиях долго доминировавших в обществе пацифистских настроений немецкие оружейники старались держаться в тени и не афишировали ни масштабы своего бизнеса, ни его значение для экономики страны.

Теперь же, на фоне развязанной Владимиром Путиным войны в Украине и непрекращающихся угроз из Москвы в адрес НАТО, Евросоюза и конкретно Германии, отношение многих немцев к своим оборонным предприятиям начинает меняться. Приходит понимание, что их продукция важна для защиты собственной страны и ее союзников от возможной агрессии и что военные заводы к тому же вносят немалый вклад в благополучие страны, способствуя сохранению и развитию ее индустриального потенциала, причем высокотехнологичного. А это особенно важно сейчас, когда немецкая экономика пробуксовывает, а некоторые ее отрасли переживают болезненные структурные изменения из-за удорожания энергии после прекращения поставок российского газа.

Тем более, что военные заводы часто расположены в Германии в глубинке и являются там градообразующими предприятиями, которые обеспечивают сельским регионам как высокооплачиваемые рабочие места, так и большие налоговые поступления. Наглядный пример - Шробенхаузен, баварский городок с населением в 16 тысяч человек с 1200-летней историей, который славится выращиваемой здесь спаржей и фестивалем барочной музыки.

Ракеты TAURUS делают в маленьком баварском городке

Но именно здесь около 1000 сотрудников основанной в 1998 году компании TAURUS Systems производят те самые одноименные германо-шведские ракеты, которые так просит сейчас Украина, поскольку они особенно хорошо подходят для разрушения бункеров противника или его логистических цепочек (включая мосты, например, крымский). "Так что атакованной Украине они служили бы больше для защиты, чем для нападения", - пишет в репортаже из Шробенхаузена Süddeutsche Zeitung, фактически присоединяясь к тем политическим силам, которые требуют от канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) наконец-то предоставить Киеву ракеты TAURUS.

Баварский городок Шробенхаузен славится спаржей, колокольней в стиле поздней готики, барочной музыкой и крылатыми ракетами Фото: manfredxy/Zoonar/picture alliance

"Производство подобных крылатых ракет - дело куда более сложное, чем выпуск автомобилей Audi в соседнем Ингольштадте", - с явным уважением пишет газета, и появление в этом влиятельном леволиберальном издании статьи, именно так расставляющей акценты, очень красноречиво свидетельствует о меняющемся в Германии отношении к оборонной отрасли. Сейчас, отмечается в репортаже прямо-таки с гордостью, на заводе "в старинном городе спаржи, который все больше становится еще и городом оружия", началась подготовка к выполнению многомиллиардного заказа НАТО - выпуску ракет для американской системы ПВО Patriot.

Эту систему используют восемь европейских государств, а также Украина, она нужна для отражения крылатых и баллистических ракет, дронов и самолетов противника, указывает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на немецкое подразделение оборонного концерна MBDA, создавшее фирму в Шробенхаузене совместно со шведской Saab Dynamics. А совладельцами MBDA, в свою очередь, являются европейский концерн Airbus, британская компания BAE Systems и итальянская Leonardo. "С этой точки зрения то, что происходит сейчас в Баварии, является не немецким мероприятием, а общеевропейским проектом", - пишет газета, для которой это еще один весомый аргумент в пользу расширения военного производства в баварской глубинке.

Нынешние и будущие истребители от концерна Airbus

Для европейского аэрокосмического концерна Airbus участие в MBDA является лишь одним из целого ряда военных проектов, хотя широкой публике это зарегистрированное в Нидерландах франко-германо-испанское акционерное общество известно прежде всего как производитель пассажирских самолетов семейства А320 и других аэробусов.

Один из крупнейших военных заводов Airbus находится в другом старинном баварском городке - Манхинге. Здесь свыше 5500 работников выпускают многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon, до 2030 года предприятие обеспечено заказом на 58 машин для ВВС Германии и Испании.

Истребители Eurofighter Typhoon испанских ВВС во время боевого дежурства в небе члена НАТО Литвы в сентябре 2023 года Фото: Mindaugas Kulbis/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Во время посещения завода в середине января Олаф Шольц вновь настоятельно подчеркнул большое значение для Германии военного производства. "Нам нужны сильная оборонная промышленность, сильный бундесвер, сильный союз НАТО, чтобы мы могли обеспечивать мир и безопасность в Европе - и чтобы никто не смог напасть на территорию НАТО или на нашу страну", - заявил канцлер ФРГ, и немецкие СМИ расценили эти слова как недвусмысленную реакцию на угрозы из Москвы.

Завод Airbus в Манхинге станет также одним из центров разработки к 2040 году, а затем и производства элементов германо-франко-испанской системы воздушного боя FCAS (Future Combat Air System). Она будет включать в себя многоцелевой самолет шестого поколения, сопровождающие его дроны, новые виды оружия и коммуникации.

Американские технологии для нового немецкого завода

Однако военные самолеты, точнее - ключевые компоненты к ним, вскоре будут выпускать и в другой части Германии - на западе страны, в городке Веце с населением около 11 тысяч человек в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия у самой границы с Нидерландами. Здесь 1 августа 2023 года был дан официальный старт строительству завода, на котором гиганты военной промышленности США Northrop Grumman и Lockheed Martin установят автоматизированную монтажную линию с новейшими американскими технологиями.

Официальный старт строительства авиационного завода по выпуску американских боевых самолетов F-35 в немецком Веце 1 августа 2023 года Фото: David Young/dpa/picture alliance

Этот завод уже в начале 2025 года должен приступить к производству средней части фюзеляжа для многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35A Lightning II. Так что востребованный во всем мире американский боевой самолет пятого поколения с технологиями малозаметности (стелс-технологиями) частично будет Made in Germany. Германия заказала 35 таких машин, а на новом предприятии планируют выпустить как минимум 400 фюзеляжей, следовательно оно будет работать в основном на экспорт.

Rheinmetall производит оружие по всей Германии

В этом проекте участвует все тот же концерн Rheinmetall, у которого в одной только Германии свыше 60 дочерних фирм и производственных площадок. Они расположены по всей стране: и в городах-миллионниках - Гамбурге и Мюнхене, и в крупных городах, в том числе в Дюссельдорфе, Бремене, Бонне, Киле, Касселе, Эрфурте, Ростоке, и в средних, и в совсем маленьких.

Например, в насчитывающем всего около 4 тысяч жителей местечке Унтерлюс в федеральной земле Нижняя Саксония. Но именно здесь находится то предприятие Rheinmetall, на котором в прошлом году срочно установили дополнительную производственную линию, чтобы снабжать Украину снарядами калибром 35 мм для самоходных зенитных установок Gepard, которые особенно успешно сбивают российские беспилотники.

Производство снарядов различных калибров на оружейном заводе концерна Rheinmetall в городке Унтерлюс Фото: Sepp spiegl/IMAGO

В обширный список оборонной продукции, которую Rheinmetall поставляет в Украину, входят также танки Leopard 2 и гаубицы на гусеничном ходу Panzerhaubitze 2000 (PzH). Эту технику концерн выпускает совместно с компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW), штаб-квартира которой расположена в Мюнхене, а производственные площадки и дочерние фирмы находятся, в частности, в Касселе, Майнце или в Констанце. В этом городе на Боденском озере выпускают мобильные и стационарные IT-системы для вооруженных сил.

Ракеты IRIS-T делают на живописном Боденском озере

На берегу того же озера в той же земле Баден-Вюртемберг в городке Юберлингене с 20-тысячным населением находится Diehl Defence - оборонное подразделение многопрофильной компании Diehl, выпускающее ракеты IRIS-T, которые в модификации "земля-воздух" поставляются в Украину, а в варианте "воздух-воздух" будут, например, проданы в этом году Саудовской Аравии.

Средневековая часть Юберлингена, ставшего благодаря компании Diehl одним из центров оборонной промышленности Германии Фото: Werner Dieterich/imagebroker/IMAGO

Короче, снабжающие бундесвер и поставляющие свою продукцию на экспорт предприятия немецкой оборонной промышленности расположены в Германии в самых разных городах и федеральных землях, так что начавшийся бум этой отрасли обеспечит квалифицированной работой и высокими доходами жителей многих регионов ФРГ. А в том, что этот бум - после почти двух лет полномасштабной российской агрессии в Украине и явно обострившейся в ЕС нехватки оружия и боеприпасов - будет теперь долгим, нет уже ни малейших сомнений.

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