Экспорт вооружений из ФРГ достиг рекордных 12,2 млрд евро

Основной страной-получательницей немецкого оружия стала Украина, куда в 2023 году отправили вооружений на 4,44 млрд евро.

Экспорт немецких вооружений в 2023 году достиг рекордных 12,2 млрд евро - именно на такую сумму выдало разрешений правительство в Берлине, сообщило в четверг, 4 января, министерство экономики ФРГ. Главной страной-получательницей оружия из Германии - на сумму в 4,44 млрд евро - стала Украина.

Отмечается также, что правительство ФРГ одобрило продажу боевого оружия на 6,44 млрд евро и других видов вооружений на 5,76 млрд евро (в эту категорию, в частности, попадает бронетехника). Второе место по объемам получения немецких вооружений заняла Норвегия. В целом около 89% утвержденной стоимости экспорта (10,84 млрд евро) приходится на государства Евросоюза и НАТО либо страны, приравненные к членам НАТО (в эту группу входят Япония, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия), а также Южная Корея, Сингапур и Украина.

Оставшиеся объемы экспорта вооружений получили так называемые третьи страны. К ним относятся, например, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия.

Предварительные данные уже были рекордными

Ранее, 27 декабря, уже сообщалось, что объем экспорта немецких вооружений достиг исторического максимума за всю историю ФРГ, а правительство выдало разрешений на экспорт на 40 процентов больше, чем в 2022 году, но называлась иная общая сумма - свыше 11,7 млрд евро. Это связано с тем, что предварительно опубликованные цифры еще не охватывали данные за вторую половину декабря.

Предыдущий максимум экспорта вооружений - 9,4 млрд евро - был достигнут в 2021 году. В 2022 году объем экспорта немного снизился.

Смотрите также: