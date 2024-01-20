Taurus Systems восполнит запас ракет в случае поставок Киеву

В компании опровергли мнение о том, что запасы ракет в случае поставки их Украине не могут быть быстро восполнены. В Taurus Systems готовы в кратчайшие сроки как произвести новые ракеты, так и доработать существующие.

Немецкая компания Taurus Systems GmbH опровергла заявление эксперта Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам обороны Йоханнеса Арльта (Johannes Arlt) о том, что оборонная промышленность Германии не в состоянии быстро восполнить запасы ракет в случае поставки их Украине. Глава Taurus Systems Йоахим Кнопф (Joachim Knopf) в своем посте, выложенном на платформе X в пятницу, 19 января, подчеркнул, что быстрое восполнение запасов ракет отнюдь не проблема.

"В случае соответствующего заказа производитель готов в кратчайшие сроки как развернуть производство новых ракет Taurus, так и доработать существующие", - написал он.

Еще в ноябре компания-производитель MBDA, которой принадлежит Taurus Systems, заявляла, что способна в кратчайшие сроки не только нарастить производство ракет Taurus, но и попутно интегрировать в них новые технические достижения.

В парламентских фракциях "зеленых" и свободных демократов есть голоса, которые так же, как и блок христианских партий ХДС/ХСС, выступают за передачу Киеву ракет Taurus. Но на голосовании в бундестаге 17 января соответствующая инициатива была отклонена. Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, 485 проголосовали "против".

Одна из самых современных крылатых ракет

Крылатая ракета Taurus - одна из самых современных ракет военно-воздушных сил бундесвера. Они способны даже с больших высот и расстояний поражать цели на удалении до 500 км и, в числе прочего, разрушать бункеры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале октября решил пока не отправлять это оружие Украине.

По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории России или для разрушения Крымского моста, имеющего стратегически важное значение для российских войск.

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