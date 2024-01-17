Удары по России? Что и почему требует от Украины Запад

У Украины есть право наносить удары по РФ в ответ на вторжение, но Запад против использования для этого переданного им Киеву оружия. На каком основании, и что это значит для возможной поставки ракет Taurus?

Как Украина могла сбить российский военный самолет А-50 над Азовским морем в середине января - вопрос открытый. РФ потерю не подтверждает, эксперты в Киеве склоняются к использованию системы ПВО Patriot производства США. Был ли это Patriot или другая западная техника - Украина в этом случае, похоже, не нарушила обещания Западу не использовать его оружие для ударов по признанной в мире территории России.

О том, что такое обещание существует, с начала вторжения России неоднократно заявляли украинские и западные представители. Но в каких документах? Какие формулировки? Какие для этого правовые основания?

Что известно о договоренностях Украины и Запада

Очевидно, что это чувствительные вопросы как для Украины, так и для Запада. Известно о них мало. Запрос DW в Минобороны Украины на момент написания статьи остался без ответа. "Таких документов в публичном доступе нет", - говорит Алексей Плотников, член Украинской ассоциации международного права. По его словам, в принятом в США законе о ленд-лизе положений, которые бы огранивали использование поставляемого Киеву оружия территорией Украины, нет.

Владимир Зеленский (фото из архива) Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и другие лица говорили о договоренностях с США не использовать ракетные системы HIMARS на территории России, напоминает Плотников. Аналогичные ограничения якобы есть и по ракетам ATACMS. Очевидно, похожие договоренности существуют между Украиной и другими странами. Данных о формулировках нет.

Опрошенные DW эксперты едины во мнении, что речь может идти, скорее, о политических договоренностях. "Очень трудно определить правовую основу любых заверений Украины не использовать западное оружие на признанной территории России, - говорит Майкл Кларк, бывший директор аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) в Великобритании. - Природа этих гарантий - политическая".

Политические обязательства - один из вариантов, подтверждает профессор Гамбургского университета, эксперт по международному праву Штефан Отер (Stefan Oeter). Другим вариантом было бы вписать это в договоры о поставках вооружений.

Разрушения в Харькове после ракетного удара, 17 января 2024 года Фото: Kharkiv Regional Administration/AP/picture alliance

Вот как ответили на запрос DW в правительстве Германии, одного из ведущих поставщиков оружия Киеву: "В предоставленных федеральному правительству заверениях о конечном месте назначения (Endverbleibszusicherungen) Украина обязуется не использовать полученные из Германии товары против территории другого государства в нарушение международного права". Штефан Отер говорит, что такие заявления - обычная часть подобных договоров и называет формулировку "чрезвычайно мягкой". По его словам, это не исключает применения западного оружия на территории РФ, поскольку оно "соответствовало бы международному праву".

Чем объясняется осторожность Запада в использовании оружия

Согласно статье 51-й Устава ООН у Украины есть право защищаться, в том числе, нанося удары по территории нападающей стороны, говорит Майкл Кларк. В этой статье за странами закреплено право на "самооборону, если произойдет вооруженное нападение". У Запада есть право помогать Украине оружием, "даже если защита страны потребует атак на территорию агрессора", уверен Кларк. Иными словами, удар по России западным оружием не был бы нарушением Устава ООН, но западные страны этого не хотят. Почему?

Здание ООН в Нью-Йорке (фото из архива) Фото: Valery Sharifulin/TASS/picture alliance

"Осторожность Запада в этом вопросе объясняется стремлением ограничить конфликт, - считает Кларк. - Никто на Западе не желает, чтобы противостояние стало конфликтом Западной Европы и США с Россией".

Желание не допустить этого привело к тому, что западные страны не только не поставляют Украине определенные виды оружия, но и ограничивают радиус действия поставленного, говорит французский политолог, глава Центра изучения и исследования политических решений (CERAP) Николя Тензер. "Все дальнобойные виды ракет, которые были переданы Украине, ограничены в радиусе действия", - говорит Тензер. В качестве примера он привел французские крылатые ракеты SCALP EG, которые, по словам эксперта, могут достигать целей на расстоянии 450 километров, но дальность переданных Украине - 250 км.

Почему Германия отказывается передать Киеву крылатые ракеты Taurus, похожие по своим характеристикам на британские и французские ракеты? Связано ли это с ядерным статусом Лондона и Парижа? Тензер считает, что это может быть одним из факторов, но более вероятной причиной он называет то, что "Taurus могут быть более эффективными, чем Scalp и (британские. - Ред.) Storm Shadow". В этом с ним согласен Майкл Кларк: "Ракеты Taurus могут разрушить Керченский мост, это самое лучшее, что могла бы сделать Украина в начале 2024 года, чтобы переломить тенденцию в свою пользу". Разрушение моста в Крым, по его словам, было бы в рамках международного права, поскольку он построен "нелегально".

НАТО установит бесполетную зону над Украиной?

Появятся ли у России основания обвинять Запад в том, что он стал стороной конфликта, если Украина ударит по ее территории западным оружием? Штефан Отер уверен, что их нет: "Для вопроса об участии в войне не имеет значения, наносятся ли удары по оккупированным Россией территориям или по соседним регионам России, это все действия в рамках самообороны, - говорит эксперт. - Линия участия в войне проходит в другом месте. Она была бы однозначно перейдена, если бы вооруженные силы использовались для противостояния с другой стороной". Поставки вооружений не делают страны Запада стороной конфликта, говорит Отер.

В нынешних условиях отмена западных ограничений выглядит маловероятной. И хотя эти ограничения носят политический характер, они серьезно сдерживают Киев. "Если бы Украина использовала западное оружие против России на ее законной территории, она бы почти сразу утратила западную поддержку, не говоря уже о том, что это бы поддержало нарратив Путина - мол, эта война является атакой Запада на Россию, - говорит Майкл Кларк. - Это не так". По его словам, "на кону не судьба России, а путинский империализм".

Более того, по выражению британского эксперта, "Украина играет с огнем", нанося удары по России своим оружием. После этого легко перейти грань к использованию западного оружия, считает Кларк и говорит, что с военной точки зрения он это понимает и не осуждает - с моральной.

Владимир Путин (фото из архива) Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Но что будет, если Россия добьется успеха на фронте, и под угрозой окажется существование Украины, о чем прямо заявляет Владимир Путин? "Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый очень серьезный урон", - сказал президент РФ во вторник, 16 января.

"Даже если бы Украине угрожало исчезновение, я думаю, что прямая атака по России (западным оружием. - Ред.) все равно была бы проблемой, - говорит Майкл Кларк. - Я сомневаюсь, что западные страны пойдут на это". В такой ситуации британский эксперт прогнозирует другой сценарий развития событий. "Если на кону будет выживание Украины, есть вероятность, что западные военно-воздушные силы могли бы установить бесполетную зону над Украиной", - отмечает Кларк. По его словам, это означает, что "на российские военные воздушные цели может быть нацелено" оружие стран НАТО - "действующее с территории Украины".

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