Каждый день под обстрелом. Насколько стабильна ПВО Украины

РФ в последние дни атаковала Украину рекордным количеством ракет и дронов. В Киеве говорят, что ПВО справляется со своими задачами, сбивая даже "Кинжалы". Но хватит ли ресурсов?

Только за последние пять дней Россия выпустила по Украине почти 300 ракет и более 200 ударных дронов типа Shahed, сообщил во вторник, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский после того, как снова был обстрелян Киев. До сих пор самую массированную атаку с воздуха зафиксировали 29 декабря, во время которой армия РФ применила 122 ракеты разных типов и 36 дронов: обстрелам подверглись Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса и ряд других городов и регионов, более 40 человек погибли, по меньшей мере 150 были ранены. Украинской ПВО тогда удалось сбить 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет.

Бросается в глаза, что на протяжении нескольких последних месяцев войска РФ относительно редко прибегали к именно ракетным ударам по территории Украины. Обстрелы украинских тыловых объектов проводились преимущественно с помощью "шахедов", и количество запущенных армией РФ дронов постепенно росло. Начиная с сентября 2022 года, по данным украинской стороны, Россия выпустила по Украине в общей сложности около 3900 "шахедов", из которых силам ПВО удалось сбить около трех тысяч.

Иранский БПЛА Shahed (фото из архива) Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture alliance

Если в течение декабря 2022 года РФ могла себе позволить применить для ударов в общей сложности 120 "шахедов", то только за декабрь 2023 года российские силы выпустили более 680 дронов-камикадзе, что стало абсолютным количественным рекордом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре 2023 года, когда за месяц было выпущено более 500 дронов.

Мобильные группы и ЗРК

Силы обороны Украины пытаются не тратить недешевые ракеты к системам ПВО, особенно западным, на относительно примитивные ударные дроны, поэтому "шахеды" сбивают в первую очередь мобильные огневые группы. "То, что сегодня делает очень успешно немецкий Gepard, его аналоги. Однако у нас недостаточно таких средств. Радиус поражения Gepard - пять километров. Поэтому понятно, что установок нужно больше, чтобы перекрыть как можно больше направлений", - объясняет в разговоре с DW спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат.

Также, по его словам, мобильные огневые группы имеют переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), оснащенные приборами ночного видения и тепловизорами. "Это позволяет обнаруживать дрон в ночное время. Когда пролетает "шахед", мобильная группа имеет 10 секунд, чтобы обнаружить его и запустить ПЗРК", - отмечает Игнат. Также уничтожают дроны с помощью крупнокалиберных пулеметов с трассирующими боеприпасами и стрелковым оружием.

Впрочем, как объясняет представитель ВС ВСУ, вывести из строя БПЛА из стрелкового оружия крайне сложно. "Пуля может прошить дрон, но он может все равно лететь дальше, если не поражен какой-то его важный элемент", - отмечает Игнат. Если дроны не удается уничтожить мобильным подразделениям, применяется уже истребительная авиация и зенитные ракетные комплексы (ЗРК). "Например, NASAMS и немецкая IRIS-T - одна из новейших систем в составе Вооруженных сил Украины. Германия должна уже к концу зимы передать четвертую батарею IRIS-T, а к концу года - еще четыре системы", - отмечает Игнат.

Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM Фото: Diehl Defence

Различные типы ЗРК на страже украинского неба

Кроме того, украинское небо защищают старые унаследованные еще от СССР системы ПВО, в частности, ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук-М1", С-125, "Оса", "Стрела", незначительное количество ЗРК "ТОР", а также переданные восточноевропейскими партнерами "Кубы". На вооружение Украины поступили и такие пожилые, но проверенные временем западные системы малого и среднего радиуса действия как Crotale, Hawk и Aspide.

На дежурстве стоят и переданные западными партнерами ЗРК дальнего радиуса действия - итальянско-французская разработка SAMP/T и, прежде всего, высокоэффективный американский ЗРК Patriot. Согласно публичным данным, "Пэтриотов" Украине передали уже три батареи.

Впрочем, ракеты ко всем этим системам дефицитны, ведь Украина получает их только от западных партнеров, отмечает Игнат: "Мы не производим сегодня боеприпасы к системам ПВО. А большое их количество приходится тратить на сбивание ракет и дронов. Поэтому проводится работа нашего военно-политического руководства и дипломатического корпуса со странами, которые нам помогают".

Украина зависит от Запада даже в ракетах к старым советским системам, признает он: "В частности, ракеты для советских систем закупались у стран, имеющих их у себя на вооружении. Например, Болгарии и Словакии". В этих условиях США и Украина разработали гибридные системы противовоздушной обороны под названием FrankenSAM, позволяющие применять западные ракеты на переоборудованных советских пусковых установках. Впрочем, их пока не применяют в Украине. "Уже есть успешные испытания комплексов "Бук-М1" с американскими ракетами Sea Sparrow. Были уже испытания на полигоне. Радиус действия этого комплекса невелик - около 15 километров. Но это будет служить локальной защитой войск на передовой", - пояснил Игнат.

Юрий Игнат Фото: DW

Дефицитные противоракеты, особенно к ЗРК Patriot

Представитель ВС ВСУ отказался оценить, на какое количество российских атак у Украины сейчас еще есть запас ракет к системам ПВО. Однако отметил необходимость пополнять запасы ракет, особенно к ЗРК Patriot, который способен успешно поражать все цели, в том числе и российские Х-47 "Кинжал", которые российская пропаганда называла "неуязвимыми". По словам Юрия Игната, противоракеты к этому комплексу "не производятся очень быстро": "это высокотехнологичный процесс, который требует некоторого времени".

На это обращает и немецкий военный аналитик, эксперт по безопасности Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel). По его данным, создать ракету для Patriot длится дольше, чем РФ производит "Кинжал". И именно на этот эффект рассчитывает РФ, планируя истощить запасы Patriot у украинской стороны, отметил эксперт в интервью немецкому телеканалу ntv.

Пока что у Украины есть определенные накопленные запасы боеприпасов для ПВО, и с партнерами продолжается работа над их оперативным пополнением, сообщил в разговоре с DW руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. "Судя по тому, как отработала система ПВО во время атак 29 декабря и 2 января, я не заметил какой-то существенной разницы, которая бы дала возможность и основания считать, что у нас заканчиваются ракеты или боеприпасы", - сказал он.

В то же время Мусиенко подчеркнул, что Украина до сих пор нуждается в большем количестве средств ПВО и ракет к ним. "Ведь чем больше будет систем и соответственно ракет к ним, тем больше будет возможности улучшить коэффициент сбитых вражеских целей", - добавил он.

Густав Грессель Фото: DW

Эффективность украинской ПВО

В настоящее время Силы обороны сбивают 85 процентов крылатых ракет и ударных беспилотников, которыми РФ атакует Украину, сообщал недавно командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Чтобы снизить этот процент, перегрузив систему ПВО, РФ и прибегает к массированным обстрелам, убежден Грессель. "В среднем шанс прохождения ракеты выше, если она используется во время массированной атаки. Украинская противовоздушная оборона сбивает 90 процентов единиц при небольших атаках и лишь около 70 процентов - при больших", - подчеркнул он в комментарии DW. По его убеждению, в Москве это прекрасно понимают.

Мусиенко тоже отмечает, что РФ сейчас несколько изменяет тактику обстрелов, пытаясь действовать более концентрированно: "То есть они сосредотачиваются на одной-двух целях. В данном случае это были два города - Киев и Харьков. И пытаются большим количеством средств воздушного нападения пройти наши средства ПВО".

Украинские военные проходят обучение на ЗРК Patriot (фото из архива) Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Запасы ракет в РФ, производственные мощности и угроза новых обстрелов

По информации Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МО), РФ может производить около 100 ракет различных типов (Х-101/555/55 воздушного базирования, "Калибр", "Искандер-К", "Искандер-М", "Кинжал") в месяц. По состоянию на начало ноября украинская разведка оценивала имеющиеся запасы России примерно в 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров. Впрочем, только за последние дни РФ использовала во время ударов по Украине более 320 ракет.

Кроме того, у РФ есть зенитные ракеты к ЗРК С-300 и С-400, которые приспособлены для ударов по земле, напоминает Игнат. "Ракет к С-300 у РФ очень много. Но они могут ими бить более или менее точно на 50-70 километров", - отметил он.

Также, по информации СМИ, РФ наладила производство дронов-камикадзе Shahed-136 в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Сколько их делается сейчас, неизвестно. Однако, как сообщали ранее западные СМИ, к 30 июля 2025 года планируется нарастить производство до шести тысяч дронов из преимущественно российских материалах и комплектующих.

Потому у украинской стороны нет сомнений в планах РФ продолжать обстрелы Украины. Мусиенко прогнозирует, что в ближайшее время россияне повторят еще одну-две-три масштабные атаки, подобные произошедшим недавно.

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