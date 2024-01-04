ВСУ: У Украины истощаются запасы боеприпасов для систем ПВО

Украинский генерал Сергей Наев предупредил об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны в среднесрочной перспективе. ВС РФ нанесли очередные ракетные удары по Украине в ночь на четверг.

Командующий Объединенными вооруженными силами Украины генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев предупредил об острой нехватке боеприпасов для защиты Украины от российских ракетных обстрелов. В настоящий момент боеприпасов для украинских мобильных систем ПВО "достаточно, чтобы выдержать следующие тяжелые атаки", заявил Наев агентству AFP в ходе своего посещения воинских подразделений под Киевом в среду, 3 января, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе Украине "естественно нужна помощь западных стран для пополнения запасов ракет". Речь идет "прежде всего о большем количестве боеприпасов".

"Конечно, мы хотели бы иметь больше ракет для Patriot и самих систем", - добавил Наев. По его убеждению, путем участившихся обстрелов Киева, Харькова и других украинских городов российская армия хочет "по-настоящему истощить систему ПВО". С точки зрения Вооруженных сил страны, массированная волна российских атак на Украину в конце декабря и начале января подчеркнула острую необходимость увеличения западных поставок систем ПВО, боевых беспилотников и ракет средней дальности.

Россия снова обстреляла Украину ночью

Около полуночи на четверг, 4 января, российские войска нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области, сообщил в Facebook глава областной военной администрации Вадим Филашкин. В результате удара разрушены детский сад, школа, профилакторий и кафе, повреждены многочисленные многоэтажки, говорится в сообщении.

Кроме того, накануне поздно вечером Россия нанесла два ракетных удара по Шевченковскому району Харькова, сообщил в Telegram глава областной администрации Олег Синегубов. Взрывной волной повреждены окна в жилом доме. Ракеты, как утверждает бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в своем Telegram-канале, были запущены из "района Белгорода".

Кроме того, по данным украинских военных, в ночь на 4 января два ударных дрона Shahed были сбиты в Хмельницкой области.

НАТО намерено поддержать закупку боеприпасов для ПВО Украины

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поддержит членов Североатлантического альянса - Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию - контрактом на приобретение до 1000 зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T). Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, обнародованном 3 января. Также отмечается, что европейское производство GEM-T будет расширено.

Закупка ракет для комплекса ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы "укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины", подчеркивается в микроблоге НАТО в соцсети X. В том же посте приведены слова генсека альянса Йенса Столтенберга: "Увеличение производства боеприпасов - ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной".

Оборонительные системы Patriot используются для борьбы с крупными воздушными целями - самолетами, беспилотниками и ракетами, в том числе, крылатыми. Кроме того, по информации украинских военных, ПВО Patriot могут также сбивать и российские гиперзвуковые ракеты. Система состоит из радарной установки и нескольких пусковых установок для оборонительных ракет, большинство из которых производятся исключительно в США. Германия на сегодняшний день поставила Украине две такие системы.

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