В Белом доме подчеркнули важность дальнейшей помощи Украине

"Владимир Путин не ведет себя как человек, который хочет мирных переговоров", - указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Массированные ракетные обстрелы Украины Россией говорят о том, что президент РФ Владимир Путин не настроен вести мирные переговоры. Именно поэтому так важно, чтобы Конгресс США одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который запросил президент США Джо Байден. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме в среду, 3 января.

"За последние 48-72 часа все вы видели, что Россия продолжает запускать дроны и обстреливать ракетами, в том числе баллистическими, цели в Украине, включая не только военные цели в Украине, но и гражданские цели в Украине, продолжая пытаться применить оружие зимой, чтобы атаковать их (украинцев. - Ред.) инфраструктуру", - указал Кирби.

"Что касается шумихи в прессе на протяжении последних нескольких дней, что господин Путин внезапно захотел вести переговоры… Совершенно ясно, что он ведет себя не как человек, который хочет вести переговоры. Он делает все возможное, чтобы сломить украинцев, и именно поэтому так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование, который выдвинул президент (Байден. - Ред.), был одобрен", - подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США. Расшифровка его выступления опубликована на сайте Белого дома.

При этом Кирби напомнил, что правительство Байдена передало Украине последний пакет помощи в области безопасности, на который у него были выделены средства, "прямо перед Новым годом, сразу после Рождества". "Нам необходима поддержка Конгресса, чтобы мы могли продолжать делать это (оказывать помощь Украине. - Ред.)", - резюмировал он.

Прекратят ли США поставки вооружений Украине?

Отвечая позже по ходу брифинга на вопрос о том, что произойдет, если Конгресс не одобрит выделение дальнейшей помощи Украине, и будут ли в этом случае прекращены поставки вооружений в эту страну, Кирби сказал: "Это сделать пришлось бы".

"Президент подписал указ о последнем пакете помощи, на выделение которого у нас были полномочия. Вот так. Чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности, нам нужно согласовать эти дополнения", - добавил Кирби.

Он напомнил, что каждый раз после подписания указа о выделении очередной партии помощи, проходит несколько дней, а то и недель до ее доставки. "Так, вещи, которые были согласованы 27-го числа, еще не все доставлены в Украину; это произойдет в ближайшие дни и недели. Но после этого, в отсутствие дополнительного финансирования, нет другого волшебного горшка, из которого можно было бы зачерпнуть, чтобы попытаться получить поддержку для Украины", - констатировал он.

В то же время Кирби заверил, что Вашингтон "собирается делать все, что в его силах, чтобы продолжать поддерживать Украину". "Но что касается видов помощи в сфере безопасности, которые мы могли предоставить, и частоты, с которой мы ее предоставляли - каждые две недели, - то это закончилось 27-го числа, когда мы представили последнюю помощь на текущий год, последнюю, на которую у нас было финансирование", - добавил он.

Рекордный объем госдолга США

2 января Минфин США обнародовал статистические данные, согласно которым объем госдолга США впервые в истории превысил 34 трлн долларов. В начале 2023 года госдолг США превысил установленный потолок в 31,4 трлн долларов. После этого американский Минфин не раз предупреждал об угрозе дефолта, если лимит не будет повышен. Президент США Джо Байден и демократы призывали Конгресс повысить потолок без каких-либо условий. В то же время республиканцы, контролирующие Палату представителей, отказывались повышать потолок без сокращения бюджетных расходов.

29 мая 2023 года Байден и тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли компромисса, и в июне президент США подписал закон, предусматривающий повышение потолка госдолга со 2 января 2025 года. До этого срока действие лимита приостанавливается. В Белом доме заверили тогда, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.

В ноябре 2023 года Джо Байден, чтобы избежать "шатдауна", подписал закон о временном финансировании работы федерального правительства до 19 января 2024 года, в который не были включены средства на помощь Украине и Израилю, ведущему войну с террористической организацией ХАМАС.

Новое финансирование американской военной помощи Украины возможно только с одобрения Конгресса. Однако между демократами и республиканцами нет единства по этому вопросу. Белый дом просит выделить на помощь Украине 61,3 млрд долларов. Республиканская партия отказывается согласовывать этот транш без выделения дополнительных средств на решение внутренних проблем - укрепления границы США с Мексикой и ограничения масштабов нелегальной миграции.

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