Глава дипломатии ЕС: Путин хочет продолжать войну до победы

Кремль не удовлетворится частью Украины и может извлечь выгоду из предстоящих выборов в США, заявил Жозеп Боррель The Guardian. Евросоюзу следует готовиться к затяжному конфликту, считает дипломат.

Президент России Владимир Путин намерен продолжать войну против Украины "до окончательной победы", считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Такое мнение глава дипломатии ЕС высказал в интервью британской газете The Guardian , опубликованном в воскресенье 24 декабря.

"Путин не может быть удовлетворен частью Украины и позволить остальной Украине принадлежать Европейскому Союзу", - убежден Боррель. По его мнению, Кремль "не откажется от войны, особенно перед американскими выборами, которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий". Поэтому Евросоюзу следует "готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени", заключил глава европейской дипломатии.

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В то же время Путин ошибочно оценивал мощность российской армии и допустил ряд иных просчетов, считает Боррель. "Он ошибся относительно возможностей украинского сопротивления. Он ошибся относительно воли Европейского Союза. Он ошибся относительно силы трансатлантического альянса", - пояснил представитель Брюсселя. Однако президент РФ "по-прежнему готов сражаться, позволить своему народу умереть, чтобы его армия и его народ страдали, потому что у него нет обратного пути", добавил он.

При этом, по мнению Борреля, "Россия никогда не могла стать нацией". "Это всегда была империя - с царем, с Советами, а теперь и с Путиным. Это константа России и ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей - и особенно для нас", - резюмировал глава дипломатии ЕС.

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