Пресс-конференция Путина: яйца, Бандера и немного правды

Пресс-конференция Владимира Путина 14 декабря 2023 года Фото: Alexander Kazakov/Sputnik/REUTERS

"Прямые линии" Владимира Путина - испытание не для слабонервных. Приходится, например, выслушивать фейковые цитаты - на этот раз, фразу Отто фон Бисмарка, которую он никогда не произносил. Или смехотворные экономические выкладки: цены на "яйцо" (именно так, как в документах товароведов) растут вследствие роста зарплат, и поэтому их (яйца) придется импортировать из Турции, так как граждане России стали их слишком много потреблять. Из нескольких часов беспрерывной пропаганды, передергиваний и откровенной лжи нужно выловить крупицы правдивой или хотя бы выглядящей интересной информации.

Признания Путина

14 декабря 2023 года это были три признания: первое - массовой мобилизации в ближайшее время не будет; второе - украинской армии удалось закрепиться на небольшом плацдарме на левом берегу Днепра и третье - Кремль ведет с Вашингтоном переговоры об обмене журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и отставного американского морского пехотинца Пола Уилана. Оба находятся в российских тюрьмах.

Константин Эггерт

По словам Путина, американцы не предложили подходящих условий обмена своих граждан на тех, кого хочет освободить Россия. Возможно, речь идет о Вадиме Красикове , который в 2019 году застрелил в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошивили. За это он был приговорен в Германии к пожизненному заключению. Москва очень хочет его освобождения, но для этого Вашингтон должен убедить правительство в Берлине пойти на такой шаг. О переговорах на эту тему сообщал The Wall Street Journal.

Неприятное признание, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра, Путин утопил в потоке квази-военного жаргона, так, как это сделал бы далекий от передовой штаб-офицер или политработник. Из-за этого вынужденного признания путинские рассуждения о том, как много танков потеряла Украина и как ее военные устали от боев, выглядят не очень убедительно. Налицо попытка заранее оправдать возможные неудачи на фронте.

Похороны ЧВК и мобилизация

Кстати, спасибо сценаристам этой пресс-конференции: благодаря тому, что жалобам участников войны против Украины они уделили так много времени, мы получили неплохую картину того, как на самом деле обстоят дела с выплатами наемникам всех мастей. Ситуация, мягко говоря, далека от идеальной, несмотря на заверения Путина, что бюджет буквально лопается от обилия денег. Маленькая деталь: он очень неубедительно, путано и торопливо объяснял, почему участникам частных военных компаний не полагаются такие же выплаты, как "официальным" добровольцам. Напрашивается вывод: июньский мятеж Евгения Пригожина поставил точку в истории ЧВК. Они теперь под плотным контролем министерства обороны, и Путин хочет побыстрее о них забыть.

Карикатура DW Фото: DW

Что касается мобилизации, то тут успокоительное заявление Путина ожидалось. Перед так называемыми президентскими выборами, а фактически само-пере-назначением, намеченным на март, Путину важно не нервировать население. По его словам, добровольцев набежало так много - почти полмиллиона - что никакая мобилизация не нужна. Это невольно порождает вопрос - как российское начальство будет восполнять дефицит рабочих рук, если такое число здоровых дееспособных людей уйдет на фронт добиваться обещанной Кремлем "демилитаризации" и "денацификации" Украины?

Похоже, Путин искренне рассчитывает, что долго воевать им не придется. Слишком уж подробно он рассказывал о неудачных прошлогодних переговорах российских представителей с украинскими в Стамбуле. Вкупе с утверждениями, что Запад устал поддерживать Киев, это создало впечатление: в Кремле надеются - в следующем году Запад отвернется от Владимира Зеленского и заставит его начать переговоры с Москвой.

Неоправдавшиеся надежды Путина

Буквально через несколько часов после пресс-конференции стало известно, что эти надежды, судя по всему, не оправдались - Европейский совет вечером 14 декабря принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС. Главный "союзник" Путина в ЕС, венгерский премьер Виктор Орбан согласился больше не препятствовать движению Украины в ЕС - похоже, в обмен на размораживание обещанных Венгрии фондов Евросоюза.

А пока этого не случилось, Путин не устает вдалбливать гражданам в головы одни и те же клише: про "фашиста Бандеру", про "государственный переворот" в Киеве в 2014 году, про 5 миллиардов, потраченных на него Соединенными Штатами, и про европейцев - "слуг Америки".

Из его слов следует, что только у России нет слуг, а есть друзья, и первый среди них - Си Цзиньпин. О китайском диктаторе, а также о турецком президенте Реджепе Эрдогане Путин говорил с такой фальшивой теплотой, маскирующей подобострастие, что никаких сомнений не осталось - из настоящих союзников у его России действительно остались только армия наемников и спрятавшийся в Новороссийске флот. Все в точности по легендарному завету императора Александра III - который он, впрочем, никогда никому не оставлял.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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