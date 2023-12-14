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Путин не исключил обмена Гершковича и Уилана

Жан Рофе
14 декабря 2023 г.

Москва контактирует с Вашингтоном по поводу обмена заключенными и надеется найти взаимоприемлемое решение, заявил президент России.

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Эван Гершкович в зале московского суда, октябрь 2023 года
Эван Гершкович в зале московского суда, октябрь 2023 годаФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, выразил надежду, что Москва и Вашингтон найдут решение в вопросе обмена заключенными. Россия не отказывается от предложений США, но подобные договоренности должны устраивать обе стороны, заявил он в четверг, 14 декабря, отвечая на вопрос журналистки The New York Times о деле заключенных в РФ американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

"У нас на этот счет контакты есть с американскими партнерами. И диалог идет на этот счет. Он непростой, но в целом, мне кажется, что мы говорим на понятном для друг друга языке. Надеюсь, что мы найдем решение, - сказал президент. - Повторяю, что и американская сторона должна услышать нас и принять соответствующее решение, которое и российскую сторону устраивает. Гуманитарные соображения безусловно должны лежать в основе этих решений".

Сегодняшнее многочасовое выступление президента РФ в прямом эфире центральных телеканалов стало первым с начала вооруженной агрессии России против Украины. Однако внимание СМИ этот крупный медийный спектакль привлекает не только из-за разрушительной войны Путина против Украины. В середине марта 2024 года хозяин Кремля намерен переизбраться на пост президента в пятый раз. Ради этого в Конституцию РФ были специально внесены поправки, которые позволили Путину обойти все законодательные ограничения.

Арест Эвана Гершковича и Пола Уилана в России

Корреспондент американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, ему было предъявлено обвинение в шпионаже. По данным Федеральной службы безопасности РФ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Защита Гершковича подчеркивала, что журналист не признает вину. Арестованный американский корреспондент содержится в московском СИЗО "Лефортово". Лефортовский суд Москвы в конце ноября продлил арест Гершковича до 30 января 2024 года. Мосгорсуд 14 декабря оставил это постановление в силе.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. ФСБ утверждала, что при задержании обнаружила у него флешку с секретными данными. В 2020 году гражданина США приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан вину также не признал. Он отбывает наказание в колонии строгого режима № 17 в Мордовии.

Госдепартамент США присвоил Уилану и Гершковичу статус "незаконно удерживаемых" в РФ, что позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для их освобождения, в том числе вести переговоры об обмене.

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