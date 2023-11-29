Осужденного за шпионаж американца ударили в колонии Мордовии

По версии ФСИН, у американца Пола Уилана в колонии случился конфликт с другим заключенным, который ударил его и оставил ссадину под глазом.

Приговоренный в России к 16 годам заключения гражданин США Пол Уилан был доставлен в медчасть с ссадиной под глазом после конфликта с другим осужденным в колонии строго режима № 17 в Мордовии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в среду, 29 ноября.

"На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация", - цитирует информагентство представителя службы. Источник "Интерфакса" уточнил, что Уилана ударил "осужденный из Турции на почве политических разногласий".

После того как сотрудники пресекли "противоправные действия", участников конфликта доставили в медчасть. У Уилана зафиксировали ссадину под глазом, заявили во ФСИН. Адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила, что защита в курсе произошедшего со слов брата Уилана Дэвида.

"Мы знаем о случившемся от Дэвида, находимся с ним на связи, держим ситуацию на контроле и всегда готовы оказать помощь. Знаем, что Дэвид Уилан обратился в связи со случившимся к омбудсмену региона", - сказала адвокат.

Дело Пола Уилана

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Федеральная служба безопасности РФ утверждала, что при задержании обнаружила у него флешку с секретными данными. В 2020 году гражданина Соединенных Штатов приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан своей вины не признал.

Госдепартамент США присвоил Уилану статус "незаконно удерживаемого" в РФ. Это позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для его освобождения, в том числе вести переговоры об обмене.

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