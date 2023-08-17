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Госсекретарь США провел разговор с осужденным в РФ Уиланом

Жан Рофе
28 мин. назад

Энтони Блинкен заверил осужденного в России за шпионаж американца, что работает над его скорейшим возвращением домой, сообщает CNN.

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Пол Уилан (фото из архива)
Пол Уилан (фото из архива)Фото: picture alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду, 16 августа, телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. Эту информацию также подтвердил источник агентства Reuters.

По словам собеседника CNN, Блинкен призвал Уилана "сохранять веру" и подчеркнул, что Вашингтон "делает все возможное с целью вернуть его домой как можно скорее". Брат осужденного Дэвид Уилан в свою очередь сообщил телеканалу, что в разговоре с родителями Пол Уилан рассказал о "долгой и откровенной" беседе с главой дипломатии США. Другие подробности не разглашаются.

Это второй раз за более чем четыре года, когда Блинкен созванивается с Уиланом, который отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии, говорят источники CNN. Первая беседа состоялась 30 декабря 2022 года.

Дело Пола Уилана

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Федеральная служба безопасности РФ утверждала, что при задержании обнаружила у него флешку с секретными данными. В 2020 году гражданина Соединенных Штатов приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан своей вины не признал.

Госдепартамент США присвоил Уилану статус "незаконно удерживаемого" в РФ. Это позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для его освобождения, в том числе вести переговоры об обмене.

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