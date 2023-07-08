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WSJ: Особое подразделение ФСБ шпионит за американцами в РФ

Александра Иванова
1 ч. назад

Департамент контрразведывательных операций ФСБ причастен к задержанию в РФ журналиста Эвана Гершковича и экс-морпехов США Пола Уилана и Тревора Рида, пишет WSJ.

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Журналист Эван Гершкович в суде
Американский журналист Эван Гершкович в суде в МосквеФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Секретное подразделение ФСБ под названием Департамент контрразведывательных операций (ДКРО) на протяжении ряда лет ведет слежку за высокопоставленными гражданами США в России, устанавливает "жучки" в их домах, вербует информаторов из числа сотрудников канцелярии посольства и пытается при помощи молодых женщин выведать секретную информацию у морских пехотинцев США. Об этом говорится в расследовании онлайн-издания The Wall Street Journal, обнародованном в пятницу, 7 июля.

Как пишет газета со ссылкой на неназванных американских и других западных дипломатов, именно ДКРО помогла задержать корреспондента The Wall Street Journal в России Эвана Гершковича, а также двух других американцев в России - бывших морских пехотинцев Пола Уилана и Тревора Рида. За слежку за американцами и канадцами отвечают в подразделении сотрудники подотдела ДКРО-1, указывают журналисты.

Как рассказали собеседники издания, часто сотрудники ДКРО намеренно оставляют следы, чтобы дать понять тому, за кем ведется слежка, что он находится под наблюдением. Такими "визитными карточками" являются, например, несмытые фекалии в туалете или потушенная сигарета на сидении унитаза, утверждается в публикации.

Участие ДКРО в задержании Эвана Гершковича

"С первых лет своего президентства Путин использовал ДКРО для слежки за американскими журналистами, размещая или вербуя российских информаторов в их редакционных бюро и получая подробные записки об их репортажах", - пишет WSJ  со ссылкой на американских чиновников и данные российского журналиста-расследователя, специализирующегося на теме спецслужб, Андрея Солдатова.

По сведениям WSJ, именно ДКРО 29 марта 2023 года провела операцию по задержанию сотрудника издания Эвана Гершковича. Президент РФ Владимир Путин получал информацию об этом до и после задержания журналиста, рассказали WSJ источники. Кроме того, Путин встречался с Владиславом Меньшиковым, главой службы контрразведки ФСБ, которая курирует ДКРО, и интересовался деталями операции.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в апреле опроверг предположения, что Путин мог быть причастен к задержанию американского журналиста.

Авторы статьи в WSJ обратились в ряд ведомств с просьбой прокомментировать данные их расследования. В ФСБ и пресс-службе Кремля на их запрос не ответили. В Госдепе США и посольстве США в Москве отказались дать комментарий. Так же поступили и адвокаты Эвана Гершковича.

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