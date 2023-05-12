  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Американский журналист Эван Гершкович в московском суде 18 апреля 2023 года
Эван Гершкович (фото из архива, Evgenia Novozhenina/REUTERS)Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS
ПолитикаСША

CNN: США ищут кандидатов для обмена заключенными с Россией

Екатерина Венкина
28 мин. назад

США обращаются к странам-союзницам, где задерживали предполагаемых российских агентов, в том числе к Германии, пишет телеканал CNN.

https://p.dw.com/p/4REx7

Администрация Джо Байдена обращается к странам-союзницам США, которые задерживали предполагаемых российских агентов, в том числе к Германии, Бразилии и Норвегии, чтобы выяснить, готовы ли эти государства пойти на масштабный обмен заключенными с РФ для освобождения журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщил в четверг, 11 мая, американский телеканал CNN со ссылкой на три источника. Белый дом также изучает возможность ослабления санкций в отношении РФ, сообщили каналу высокопоставленные сотрудники администрации США.

Российские официальные лица ранее давали понять, что в обмен на Уилана ожидают выдачи кого-то, кто связан с разведаппаратом РФ, скорее всего, аналогичные требования последуют и по Гершковичу, отметил CNN. Хотя в США под стражей находятся несколько российских киберпреступников, принять их в рамках обмена Россия не согласится, указывает телеканал. Перечень имен пока не составлен, и существует жесткая конкуренция "относительно того, кто попадет" в него с американской стороны, констатировал источник канала.

Между США и Россией работают "специальные каналы" взаимодействия

Российские официальные лица подтвердили CNN, что между США и Россией работают "специальные каналы" взаимодействия на этот счет. Источник сообщил CNN, что Москва "больше всего заинтересована" в экстрадиции Вадима Красикова, предполагаемого экс-полковника Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), приговоренного в Германии к тюремному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Неясно, на каких условиях - если таковые вообще возможны - Германия согласилась бы участвовать в обмене Красикова на граждан США, отмечает CNN.

В октябре прошлого года Норвегия задержала сотрудника норвежского Арктического университета Тромсё, называвшего себя профессором из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа. Он предположительно является кадровым офицером военной разведки РФ.

В марте американские власти пришли к выводу, что россиянин Сергей Черкасов, который отбывает тюремное заключение в Бразилии, действовал в интересах разведки РФ и причастен к мошенничеству в США, касавшемуся получении визы и открытия счета в банке.

В декабре 2022 года полиция безопасности Эстонии подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций, передавало издание Postimees.

В последнее время в Польше, Швеции и Словении также задерживались предполагаемые российские агенты.

Минюст США - против обменов

Между тем министерство юстиции США давно выступает против обмена заключенными. Ряд его чиновников считает, что обмен стимулирует задержания американских граждан и подрывает усилия по выдаче иностранных преступников Соединенным Штатам.

Другой возможный механизм - снятие санкций с ряда российских физлиц. Так, ФСБ РФ попала под рестрикции в прошлом месяце после незаконных задержаний граждан РФ в США, отмечали в Госдепартаменте.

В то же время отмены этих ограничений явно будет недостаточно, потому что ФСБ ранее уже фигурировала в санкционных списках США на других основаниях, констатировал CNN.

Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге и доставленный в Москву, 30 марта был арестован Лефортовским районным судом на срок до 29 мая по подозрению в шпионаже. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по данному обвинению в России с 1986 года.

В апреле целый ряд иностранных журналистов, работавших в России в разные годы, обратился с открытым письмом к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором призвал снять обвинения с корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и незамедлительно его освободить.

Обмен Грайнер на Бута

В последние годы ряд граждан США был задержан по уголовным обвинениям в России, некоторых из них освободили в результате обмена. Так, в декабре 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, отбывавшего срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием.

Россия пыталась включить осужденного в Германии Вадима Красикова в сделку по обмену Бриттни Грайнер и Пола Уилана, говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. США тогда не посчитали это предложение серьезным, поскольку Вашингтон не может вмешиваться в вопрос с осужденным, отбывающим наказание в другой стране.

Смотрите также:

ФСБ задержала американского журналиста

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии

Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии

Пола Уилана обвинили в шпионаже, но сам он свою вину отрицает. Защита предполагает, что американца могут обменять на Виктора Бута и Константина Ярошенко.
Политика15 июня 2020 г.02:14 мин.
external

Чем и для чего занималась россиянка Мария Бутина в США

Чем и для чего занималась россиянка Мария Бутина в США

30-летняя россиянка призналась, что вела на территории США деятельность под руководством российского чиновника. Бутина также созналась в том, что работала в качестве незарегистрированного иностранного агента.
Политика14 декабря 2018 г.02:37 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Херсонская область

Киев: Россия не знает, где именно ей ждать контрнаступления

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW на переименование Калининграда в Польше. В центре картинки стоит человечек в сером костюме, символизирующий российского чиноника. Он держит в руках табличку с названием "Калининград". Вокруг него собрались человечек с польским флагом, котрый выкрикивает название "Крулевец", человечек с флагом Германии, выкрикивающий "Кенигсберг", и карикатурный Иммануил Кант, предлагающий название "Кантград".

Польша переименовывает Калининград, или Что бы сказал Кант

Польша переименовывает Калининград, или Что бы сказал Кант

Политика12 ч. назад
Прилавки на стамбульских рынках по-прежнему полны, но кто может себе позволить покупку?

Выборы в Турции: проблемами в экономике недовольны все

Выборы в Турции: проблемами в экономике недовольны все

Политика1 ч. назад
Дуэт Teyа & Salena из Австрии на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Второй полуфинал "Евровидения-2023": все дело в концепции

Второй полуфинал "Евровидения-2023": все дело в концепции

Музыка2 ч. назад
Европарламент в Страсбурге

"Мы хотим знать, где Виктор!" В ЕП прошли дебаты о Бабарико

"Мы хотим знать, где Виктор!" В ЕП прошли дебаты о Бабарико

Политика10 ч. назад
Александр Лукашенко

Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко

Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко

Политика10 ч. назад
Немецкая рок-группа Lord of the Lost во время "Евровидения-2023" в интервью DW в Ливерпуле

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Культура11 мая 2023 г.
На главную страницу