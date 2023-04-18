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Американский журналист Эван Гершкович в московском суде 18 апреля 2023 года
Эван Гершкович в московском судеФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS
КонфликтыРоссия

Журналиста WSJ Эвана Гершковича оставили под арестом

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в конце марта.

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Московский городской суд оставил под арестом репортера американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Во вторник, 18 апреля, суд отклонил апелляцию на арест американца и подтвердил решение Лефортовского районного суда Москвы от 30 марта.

В зал пустили лишь делегацию посольства США и десять журналистов, пишет "Медиазона". В зале суда журналист Василий Полонский передал привет от коллег.

 

"Готовился к обычной журналистской работе"

31-летний Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в "шпионаже" и доставленный в Москву, 30 марта был арестован Лефортовским районным судом - до 29 мая. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по данному обвинению в России с 1986 года.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "Шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. The Wall Street Journal и правительство США отрицают обвинения в адрес Гершковича. Государственный департамент назвал репортера "несправедливо задержанным".

По информации российских Telegram-каналов, арест репортера санкционировал лично президент РФ Владимир Путин. В МИД РФ уже заявили, что обмен Гершковича возможен только после суда над журналистом. Журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram-канале, что говорил с Гершковичем до поездки американца в Екатеринбург. "Судя по разговору, он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе", - отметил Колезев.

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