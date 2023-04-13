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Американский журналист Эван Гершкович перед судом
Американский журналист Эван Гершкович перед судомФото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Bloomberg: Путин лично одобрил арест Гершковича

Олег Соколенко
17 мин. назад

Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, инициатива исходила от "ястребов" в руководстве спецслужб РФ.

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Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пишет в среду, 12 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на "людей, знакомых с ситуацией". По их словам, инициатива арестовать Гершковича исходила от "ястребов" в высшем руководстве российских спецслужб.

Источники агентства считают, что одобрение российским президентом этого шага отражает "рост влияния в Кремле сторонников жесткой линии, подталкивающих (Путина. - Ред.) к углублению конфронтации с Вашингтоном, которую они видят как необратимую". 

Алина Полякова, президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, считает, что арест Гершковича "должен стать настоящим тревожным звонком не только для США, но и для всего Запада". "Это свидетельствует о том, что, по мнению Путина, возврата к стабильным и надежным отношениям нет", - приводит ее слова Bloomberg.

Госдеп США: Гершковича незаконно удерживают в РФ

О задержании гражданина США Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Репортер The Wall Street Journal был отправлен в следственный изолятор в Москву. По версии следствия, он собирал секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Это первый арест американского журналиста на территории России с 1986 года. По данным WSJ, перед арестом за репортером следили.

Госдепартамент США присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" в России. "Журналистика не является преступлением. Мы осуждаем продолжающееся подавление Кремлем независимых голосов в России и его продолжающуюся войну против правды", - говорится в заявлении Госдепа. Статус "незаконно удерживаемого" позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться освобождения журналиста - в частности, вести переговоры о его обмене. Президент США Джо Байден заверил родных Гершковича, что правительство "делает все, что в его силах", чтобы вернуть его домой как можно быстрее. 

Ранее журналисты российских независимых СМИ и общественные деятели опубликовали открытое письмо с призывом освободить Гершковича. Среди подписавших письмо - Сергей Пархоменко, Александр Плющев, Жанна Немцова, Михаил Зыгарь, Галина Тимченко, Тихон Дзядко, Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр и другие руководители и журналисты независимых медиа, а также общественные деятели.

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