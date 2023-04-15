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Журналист Эван Гершкович
Фото: The Wall Street Journal/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Арестованный журналист Гершкович написал письмо из СИЗО ФСБ

Виталий Кропман
1 ч. назад

Письмо, датированное 5 апреля, написано от руки и на русском языке, на котором Эван Гершкович говорит дома с родителями, эмигрантами из СССР. Журналист пишет, что сохраняет оптимизм и даже шутит о тюремной еде.

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Арестованный в России американский репортер Эван Гершкович в своем первом письме семье из СИЗО ФСБ "Лефортово" написал, что сохраняет оптимизм, с нетерпением ждет встречи с ними и даже пошутил о тюремной еде. Фотокопию части письма публикует в субботу, 15 апреля, издание The Wall Street Journal, на которое работает журналист.

Письмо, написанное от руки и датированное 5 апреля, является первым прямым контактом Гершковича с семьей с момента его ареста в России более двух недель назад. Оно написано на русском языке, на котором он говорит дома со своими родителями, эмигрантами из СССР. "Я хочу сказать, что не теряю надежды", - говорится в двухстраничной записке, которую его семья в Филадельфии получила накануне. "Я читаю. Я занимаюсь спортом. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что-то хорошее", - пишет Гершкович.

Его мать, Элла Мильман, сказала, что журналист приправил письмо мягким подтруниванием над своими родителями, очевидно, пытаясь поддержать дух семьи. "Утром на завтрак нам дают горячую пшенную кашу, овсяные хлопья или пшеничную кашу. Я вспоминаю свое детство. Мама, ты, к сожалению, к лучшему или худшему, хорошо подготовила меня к тюремной пище", - написал он.

Дело Гершковича

31-летний  репортер был задержан российскими спецслужбами 29 марта в Екатеринбурге во время подготовки репортажа, касающегося ЧВК "Вагнера". Он стал первым американским журналистом со времен холодной войны, обвиненным в России в шпионаже.

The Wall Street Journal и правительство США отрицают обвинения в адрес Гершковича. Государственный департамент назвал репортера "несправедливо задержанным". По информации российских Telegram-каналов, арест репортера санкционировал лично президент РФ Владимир Путин. В МИД РФ уже заявили, что обмен Гершковича возможен только после суда над журналистом.

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