Работавшие в РФ репортеры иноСМИ просят отпустить Гершковича

Журналистика не является преступлением, говорится в письме Лаврову, подписанном 301 корреспондентом иностранных СМИ, некоторые из которых работали в Москве еще в советские времена.

Иностранные журналисты, работавшие в России в разное время, обратились с открытым письмом к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором призвали снять обвинения с корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и незамедлительно его освободить. "Мы шокированы и потрясены арестом нашего коллеги Эвана Гершковича и выдвинутыми против него обвинениями", - заявили они в обращении , опубликованном в понедельник, 24 апреля.

Авторы заявления подчеркнули "большой и впечатляющий опыт журналистской работы" корреспондента WSJ. "Мы не сомневаемся, что единственной целью его работы было информирование читателей о современной действительности в России. Поиск информации, даже если он идет в разрез с политическими интересами, не делает Эвана преступником или шпионом, он делает его журналистом. Журналистика - не преступление", - отметили они. По мнению иностранных журналистов, арест Гершковича в России является "тревожным и опасным сигналом", свидетельствующим о неуважении властями этой страны независимых СМИ, а также "безразличии к судьбе молодого, талантливого и честного журналиста".

Совместное письмо подписал 301 корреспондент различных изданий из 22 стран, все они работали в России, некоторые на протяжении десятилетий, другие - несколько месяцев. Журналистом с наиболее давним сроком начала работы в Москве стал Фред Колман, прибывший в СССР в 1964 году в качестве корреспондента агентства AP. Некоторые из подписавших покинули Россию лишь несколько недель назад. Среди обратившихся к Лаврову журналистов - корреспондент немецкого телеканала ARD Голине Атай (Golineh Atai), журналист BBC News Орла Герин, бывшие корреспонденты The New York Times Билл Келлер и Джон Кампфнер и главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник.

Арест Эвана Гершковича

31-летний Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в "шпионаже" и доставленный в Москву, 30 марта был арестован Лефортовским районным судом - до 29 мая. 18 апреля Московский городской суд подтвердил решение о его аресте. Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по данному обвинению в России с 1986 года.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "Шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

The Wall Street Journal и правительство США отрицают обвинения в адрес Гершковича. Государственный департамент назвал репортера "несправедливо задержанным". По информации российских Telegram-каналов, арест репортера санкционировал лично президент РФ Владимир Путин. В МИД РФ уже заявили, что обмен Гершковича возможен только после суда над журналистом.

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