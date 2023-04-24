  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Журналист Эван Гершкович в суде
Эван Гершкович в судеФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS
ПолитикаРоссия

Работавшие в РФ репортеры иноСМИ просят отпустить Гершковича

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Журналистика не является преступлением, говорится в письме Лаврову, подписанном 301 корреспондентом иностранных СМИ, некоторые из которых работали в Москве еще в советские времена.

https://p.dw.com/p/4QTzB

Иностранные журналисты, работавшие в России в разное время, обратились с открытым письмом к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором призвали снять обвинения с корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и незамедлительно его освободить. "Мы шокированы и потрясены арестом нашего коллеги Эвана Гершковича и выдвинутыми против него обвинениями", - заявили они в обращении, опубликованном в понедельник, 24 апреля.

Авторы заявления подчеркнули "большой и впечатляющий опыт журналистской работы" корреспондента WSJ. "Мы не сомневаемся, что единственной целью его работы было информирование читателей о современной действительности в России. Поиск информации, даже если он идет в разрез с политическими интересами, не делает Эвана преступником или шпионом, он делает его журналистом. Журналистика - не преступление", - отметили они. По мнению иностранных журналистов, арест Гершковича в России является "тревожным и опасным сигналом", свидетельствующим о неуважении властями этой страны независимых СМИ, а также "безразличии к судьбе молодого, талантливого и честного журналиста".

Совместное письмо подписал 301 корреспондент различных изданий из 22 стран, все они работали в России, некоторые на протяжении десятилетий, другие - несколько месяцев. Журналистом с наиболее давним сроком начала работы в Москве стал Фред Колман, прибывший в СССР в 1964 году в качестве корреспондента агентства AP. Некоторые из подписавших покинули Россию лишь несколько недель назад. Среди обратившихся к Лаврову журналистов - корреспондент немецкого телеканала ARD Голине Атай (Golineh Atai), журналист BBC News Орла Герин, бывшие корреспонденты The New York Times Билл Келлер и Джон Кампфнер и главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник.

Арест Эвана Гершковича

31-летний Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в "шпионаже" и доставленный в Москву, 30 марта был арестован Лефортовским районным судом - до 29 мая. 18 апреля Московский городской суд подтвердил решение о его аресте. Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по данному обвинению в России с 1986 года.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "Шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. 

The Wall Street Journal и правительство США отрицают обвинения в адрес Гершковича. Государственный департамент назвал репортера "несправедливо задержанным". По информации российских Telegram-каналов, арест репортера санкционировал лично президент РФ Владимир Путин. В МИД РФ уже заявили, что обмен Гершковича возможен только после суда над журналистом. 

Смотрите также:

ФСБ задержала американского журналиста

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Слив секретных документов о контрнаступлении, чего Макрон сумел добиться в Пекине. DW Новости (07.04.2023)

Слив секретных документов о контрнаступлении, чего Макрон сумел добиться в Пекине. DW Новости (07.04.2023)

Украина готовится к контрнаступлению. На этому фоне газета The New York Times сообщила о том, что Пентагон расследует слив секретных военных документов, которые связаны с подготовкой украинских военных.
7 апреля 2023 г.29:48 мин.
external

Зачем Путин ездил на оккупированные территории и пытается поменять свой имидж (18.04.2023)

Зачем Путин ездил на оккупированные территории и пытается поменять свой имидж (18.04.2023)

Кремль заявил, что Путин побывал на аннексированных территориях в Херсонской и Луганской областях и широко разрекламировал видеосъемку поездки на "фронт". В глаза бросаются некоторые несостыковки.
Политика18 апреля 2023 г.29:29 мин.

Совместное письмо иностранных журналистов

Обращение к Сергею Лаврову
www.freegershkovich.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Кулеба: Истребители Киеву - инвестиция в безопасность Европы

Конфликты13 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Сольвеевская международная научная конференция в 1927 году

Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов

Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов

Наука2 ч. назад
Экономист Сергей Гуриев

Сергей Гуриев: Пока Путин у власти, война будет продолжаться

Сергей Гуриев: Пока Путин у власти, война будет продолжаться

Политика23 апреля 2023 г.
На рынке в Стамбуле

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Политика23 апреля 2023 г.
Воронка от упавшего в Белгороде боеприпаса и пострадавший дом

Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

Конфликты22 апреля 2023 г.
Украинская беженка Ксения с двухлетней дочерью Мириам

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Миграция22 апреля 2023 г.
Логотип ЧВК "Вагнер"

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Конфликты22 апреля 2023 г.
На главную страницу