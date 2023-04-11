Госдепартамент США: Журналиста WSJ незаконно удерживают в РФ

Вашингтон осудил давление Кремля на независимых журналистов. Эван Гершкович был арестован в России по обвинению в шпионаже.

Государственный департамент США присвоил корреспонденту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу статус "незаконно удерживаемого в России". Об этом говорится в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства Веданта Патела, которое было опубликовано на сайте Госдепартамента в понедельник, 10 апреля.

"Журналистика не является преступлением. Мы осуждаем продолжающееся подавление Кремлем независимых голосов в России и его продолжающуюся войну против правды", - говорится в заявлении. Кроме того, Госдепартамент вновь призвал Москву освободить Пола Уилана, которого суд в РФ в июне 2020 года приговорил к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж.

Статус "незаконно удерживаемого" позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения. В частности, после его получения можно вести переговоры об обмене американского гражданина.

Открытое письмо в поддержку журналиста

Ранее журналисты российских независимых СМИ и общественные деятели опубликовали открытое письмо с призывом освободить Гершковича. Среди подписавших письмо - Сергей Пархоменко, Александр Плющев, Жанна Немцова, Михаил Зыгарь, Галина Тимченко, Тихон Дзядко, Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр и другие руководители и журналисты независимых медиа, а также общественные деятели.

О задержании гражданина США Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Репортер был отправлен в следственный изолятор в Москву. По версии следствия, он собирал по заказу Соединенных Штатов секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Это первый арест американского журналиста на территории России с 1986 года.

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