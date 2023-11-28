Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича

Корреспондент The Wall Street Journal будет содержаться под стражей, по меньшей мере, до 30 января. Тем самым общий срок ареста Эвана Гершковича составит 10 месяцев.

Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца арест корреспондента американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого российскими властями в шпионаже. Мера пресечения продлена до 30 января 2024 года, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. В общей сложности арест Гершковича тем самым продлен до 10 месяцев.

Адвокаты ранее заявляли, что, по мнению защиты, журналисту может быть назначена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей. Материалы дела Гершковича засекречены.

Задержание и арест Гершковича

Эван Гершкович был задержан в конце марта 2023 года в Екатеринбурге, ему было предъявлено обвинение в шпионаже. По данным ФСБ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американского журналиста задержали "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным". Защита Гершковича подчеркнула, что журналист не признает вину. Арестованный американский корреспондент содержится в московском СИЗО "Лефортово".

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