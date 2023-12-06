РФ отвергла предложение об освобождении Уилана и Гершковича

Вашингтон сделал Москве "существенное предложение" для освобождения находящихся в заключении в РФ американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но оно было отклонено, сообщил Госдеп США.

Российские власти отклонили новое предложение США об освобождении бывшего американского морпеха Пола Уилана и корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге во вторник,5 декабря.

"В последние недели мы выдвинули новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отвергнуто Россией", - сказал Миллер журналистам. Он не раскрыл детали того, что именно предлагали США России.

Миллер добавил, что Вашингтон продолжит работать над освобождением американских граждан за рубежом, отметив, что эта задача является приоритетной как для госсекретаря Энтони Блинкена, так и для президента Джо Байдена.

Арест Эвана Гершковича и Пола Уилана в России

Эван Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, ему было предъявлено обвинение в шпионаже. По данным Федеральной службы безопасности РФ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американского журналиста задержали "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным". Защита Гершковича подчеркивала, что журналист не признает вину. Арестованный американский корреспондент содержится в московском СИЗО "Лефортово". На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 января 2024 года.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. ФСБ утверждала, что при задержании обнаружила у него флешку с секретными данными. В 2020 году гражданина США приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан вину также не признал. Он отбывает наказание в колонии строгого режима № 17 в Мордовии.

Госдепартамент США присвоил Уилану и Гершковичу статус "незаконно удерживаемых" в РФ, что позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для их освобождения, в том числе вести переговоры об обмене.

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