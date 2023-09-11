Может ли Берлин обменять Красикова на Навального?

По сообщению американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Россия добивается возвращения на родину Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство в 2019 году в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Считается, что в обмен на его освобождение из немецкой тюрьмы на родину смогли бы вернуться бывший морской пехотинец США Пол Уилан, приговоренный в РФ в 2020 году к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, а также корреспондент WSJ Эван Гершкович, который с марта находится под арестом по той же статье. Среди кандидатов на обмен заключенными фигурирует и фамилия российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Что умалчивает представитель канцлера?

К судьбе Алексея Навального, который после отравления проходил лечение в берлинской клинике "Шарите" и арестованного в Москве сразу после возвращения из Германии, немецкое правительство особенно неравнодушно.

Штеффен Хебештрайт Фото: Abdulhamid Hosbas/AA/picture alliance

"Мы неоднократно по всем возможным каналам обращали внимание на дело Навального - в том числе и наших российских собеседников в то время, когда еще существовали с ними регулярные контакты - и требовали освобождения господина Навального, а многие члены немецкого правительства по-прежнему делают это очень публично, как и все правительство, - рассказал на правительственной пресс-конференции в понедельник, 11 сентября, официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). - Но оценивать другие темы, которые вы поднимаете в этом контексте, я не буду".

Хебештрайт не стал ни подтверждать, ни опровергать сообщение WSJ и вообще отказался отвечать на вопрос DW, ведутся ли между Берлином и Вашингтоном разговоры о возможном обмене Красикова будь то на Навального или на находящихся за решеткой в России американских граждан.

Однако формулировки, которые при этом использовал официальный представитель канцлера, позволяют предположить, что в двусторонних германо-американских контактах эта тема все же затрагивалась. В противном случае Хебештрайту ничего не мешало просто сказать, что речь об этом не велась.

Минюст ФРГ об обмене: ждите ответа

Остался без ответа и вопрос корреспондента DW, обращенный к пресс-секретарю министерства юстиции Германии: допускают ли немецкие законы вообще вариант обмена осужденного в ФРГ на пожизненное заключение убийцы на кого бы то ни было? Анна-Лена Бекфельд (Anna-Lena Beckfeld) из Минюста обещала разузнать в своем ведомстве и прислать ответ по электронной почте. Но к моменту публикации этого текста никакого разъяснения из Минюста корреспондент DW не получил.

Между тем, уголовно-процессуальный кодекс ФРГ в принципе допускает освобождение из тюрьмы осужденного немецким судом преступника, причем, вне зависимости от состава преступления и меры наказания. В статье 456а этого кодекса, в частности, сказано, что "орган исполнения наказания может воздержаться от исполнения приговора о лишении свободы, если осужденный передается иностранному правительству, международному уголовному суду или он депортируется… из сферы действия настоящего федерального закона".

Красиков - "обменный фонд"?

Некоторые немецкие правоведы считают, что если в отношении осужденного для начала будет в соответствии с законом о пребывании иностранцев в Германии принято решение о его депортации, то "орган исполнения" может отказаться от наказания и без дополнительного решения суда на этот счет. А "исполнительный орган" в данном случае - федеральный прокурор, который, являясь политическим чиновником, обязан выполнять распоряжения правительства. Именно такая процедура применялась в Германии в прошлом при обмене шпионами.

Правда, в данном случае Вашингтон вряд ли будет ожидать от Берлина освобождения Красикова в обмен на американских граждан. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби еще в декабре прошлого года говорил о том, что Москва на переговорах об освобождении двух американцев поднимала вопрос о Красикове. "Он убийца", - сказал тогда Кирби в интервью телекомпании ABC, а потому российское предложение, по его словам, даже не рассматривалось всерьез.

Смотрите также: