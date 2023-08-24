США призвали Россию освободить журналиста Эвана Гершковича

В Вашингтоне назвали беспочвенными обвинения в адрес корреспондента The Wall Street Journal. Суд в Москве продлил срок ареста Гершковича на три месяца.

США вновь призвали Россию освободить корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана после того, как суд в Москве продлил срок ареста обоих американцев. "Обвинения против Эвана Гершковича беспочвенны. Мы вновь призываем Россию незамедлительно освободить Эвана и несправедливо задержанного гражданина США Пола Уилана", - заявил представитель американского Госдепартамента в четверг, 24 августа.

Союз журналистов Германии (DJV) также выразил протест против продления срока ареста Эвана Гершковича. "Обвинения так же абсурдны, как и действия против Гершковича. Нашего коллегу используют в качестве козла отпущения за дипломатическую напряженность между США и Россией. Это нельзя оправдать ничем. Продление ареста - это удар в лицо международному гражданскому обществу, выступавшему за освобождение Гершковича", - заявил зампред DJV Мика Бойстер (Mika Beuster) в Берлине.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Гершковича еще на три месяца - до 30 ноября 2023 года. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Дело Эвана Гершковича

О задержании в Екатеринбурге 32-летнего гражданина США Эвана Гершковича 29 марта объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. На следующий день Лефортовский районный суд арестовал его по подозрению в шпионаже до 29 мая.

В российских спецслужбах утверждают, что журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Эван Гершкович стал первым иностранным репортером, арестованным по такому обвинению в России с 1986 года. По сведениям агентства Bloomberg, президент России Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

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