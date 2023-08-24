Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича

Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест обвиняемому в шпионаже корреспонденту московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. "Постановлением суда в отношении Гершковича продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 30 ноября 2023 года", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-служба суда в четверг, 24 августа. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Дело Эвана Гершковича

О задержании в Екатеринбурге 32-летнего журналиста, гражданина США, 29 марта заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. На следующий день Лефортовский районный суд арестовал до 29 мая по подозрению в шпионаже.

В российских спецслужбах уверены, что журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по такому обвинению в России с 1986 года. Как утверждало со ссылкой на неназванных собеседников агентство Bloomberg, президент России Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

Вашингтон назвал Гершковича "незаконно удерживаемым"



Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. В свою очередь Госдепартамент США официально назвал дурналиста "незаконно удерживаемым", что позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для его освобождения, в том числе вести переговоры об обмене. В начале мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США ищут у своих союзников по всему миру потенциальных кандидатов на обмен Гершковича.

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