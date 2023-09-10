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WSJ: Навального могут включить в обмен на убийцу Хангошвили

Илья Коваль
10 сентября 2023 г.

РФ добивается обмена Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство участника чеченской войны. На Западе допускают многосторонний обмен, в который могут включить Алексея Навального, пишет WSJ.

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Алексей Навальный присутствует на заседании суда по видеосвязи из колонии (фото из архива)
Алексей Навальный на заседании суда (фото из архива)Фото: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Россия добивается возвращения на родину Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Среди кандидатов на обмен заключенными фигурирует и фамилия российского оппозиционного политика Алексея Навального, пишет в воскресенье, 10 сентября, The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников западных стран.

Высокопоставленный собеседник издания рассказал, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в обмене только на Красикова. США связывают с осужденным в ФРГ российским киллером основные надежды на вызволение своих граждан: бывшего морского пехотинца Пола Уилана, приговоренного в РФ в 2020 году к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, а также корреспондента WSJ Эвана Гершковича, который с марта находится под арестом по той же статье.

В то же время обсуждается и многосторонний обмен осужденных россиян в странах Запада на иностранцев, приговоренных к срокам в России, а также на находящихся в заключении политзаключенных вроде Навального, отмечают источники WSJ.

Пожизненный срок Красикова за убийство Хангошвили

В то же время любые переговоры об обмене Красикова будут "чувствительными и непредсказуемыми" в связи с серьезностью совершенного им преступления, признают собеседники издания в дипломатических кругах западных стран. Убийство Хангошвили стало одним из "неожиданно больных для Германии событий" и вызвало большое возмущение в немецких элитах, и потенциальный обмен Красикова в Россию мог бы стать "предметом политического конфликта, в том числе с оппозицией", указывал ранее в беседе с DW немецкий политолог, директор российской программы Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) Алексей Юсупов.

Россиянин Вадим Красиков, путешествовавший с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова, убил Зелимхана Хангошвили в парке Малый Тиргартен в Берлине 23 августа 2019 года. Полиции удалось задержать киллера, 15 декабря 2021 года его приговорили к пожизненному заключению. Земельный суд Берлина пришел к выводу, что убийца "действовал по заказу центрального российского правительства и был частью российского силового аппарата". В приговоре указано, что убийство должно было стать возмездием за роль Хангошвили во второй чеченской войне, включая нападение на Назрань в 2004 году.

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