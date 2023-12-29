Массированная атака РФ на Украину 29 декабря: что известно

Российские войска обстреляли Украину ракетами и беспилотниками типа Shahed. В ряде городов есть погибшие и пострадавшие. DW - об атаке и ее последствиях.

"Самая массированная атака с воздуха" по территории Украины. Так охарактеризовали российские обстрелы в пятницу, 29 декабря, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под ударом ракет и дронов-камикадзе оказались Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие украинские города. Известно уже о десятках погибших и раненых, повреждены жилые дома, медицинские учреждения и гражданская инфраструктура. DW - об атаке и ее последствиях.

ВСУ уничтожили 114 из 158 целей

"Столько красного (цели противника. - Ред.) на наших мониторах очень давно не было видно, все было фактически в воздушных целях врага во всех областях, по всем направлениям. Сначала "шахедами" вели разведку боем оккупанты, далее уже запустили ракеты разных типов. Традиционно они кружили, обходя те места, где их могут сбить, и таким образом заходили на цель", - рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты запускали фактически все ракеты своего арсенала, кроме ракет "Калибр".

Россияне атаковали Украину 36 "шахедами" с северного и юго-восточного направлений, с последующим движением в западном направлении, уточняют в ВСУ. Впоследствии, около трех ночи, в воздух была поднята российская стратегическая авиация - 18 бомбардировщиков Ту-95МС. Они вышли на рубежи пуска через три часа, запустив не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

В то же время из Курской области около пяти утра российская армия применила дальние бомбардировщики Ту-22М3, выпустившие восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей Украины. Еще 14 ракет летели по баллистической траектории - С-300/С-400/Искандер-М - из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ. Все они ударили по Харькову. В полседьмого утра также взлетели пять истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области. Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

В целом, по данным ВСУ, ночью РФ применила против Украины 122 ракеты разных типов и 36 дронов. Украинской ПВО удалось сбить 114 целей - 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Примечательно, что ровно год назад российские оккупанты так же атаковали Украину ракетами и "шахедами". Тогда было запущено 69 воздушных целей, из которых ПВО сбила - 65.

Киев: пожары и разрушения

По всей Украине воздушная тревога звучала с полуночи до самого утра с небольшими перерывами. В столице она длилась почти пять часов. По данным киевских властей, над городом было поражено более трех десятков воздушных целей. Но в результате атаки все-таки есть разрушения и пострадавшие. Так, взрывом был поврежден вестибюль станции метро "Лукьяновская". Уже через несколько часов станция возобновила работу.

В Святошинском районе Киева из-за атаки РФ загорелась незаселенная многоэтажка и три автомобиля, а в Дарницком районе - повреждена жилая многоэтажка и один частный дом.

Удар по Киеву Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Российские обстрелы вызвали также пожар площадью около трех тысяч квадратных метров на складе в Подольском районе города. В Шевченковском районе российская ракета попала в крышу недостроенного бизнес-центра. "Частично разрушены верхние этажи (с 10 по 8 этажи). Произошли единичные возгорания на крыше", - сообщил мэр Киева Владимир Кличко. И в этом районе загорелись автомобили на территории гаража, нежилая застройка и складские помещения.

В настоящее время известно, что в результате ракетного удара в Киеве погибли по меньшей мере восемь человек и 30 получили ранения. Кроме того, в Киевской области был ранен мужчина, а также повреждены 11 частных домов и 11 автомобилей.

Попадание в роддом в Днепре

Под прицелом россиян оказалась и Днепропетровщина, над небом которой, по словам главы областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, удалось сбить 18 ракет. Разрушений и жертв не удалось избежать и здесь. "В Днепре есть "прилет" по торговому центру. Возник пожар", - сообщил Лысак. Также в городе разрушен полностью один частный дом, повреждены восемь админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили. Кроме того, повреждения получил роддом, где вспыхнул пожар. Как уточнил мэр Днепра Борис Филатов, "ракета прошла по касательной", спасатели извлекли из здания четырех рожениц. По его словам, в городе выбиты по меньшей мере две с половиной тысячи окон.

По данным местных властей, количество жертв ракетного удара войск РФ по Днепру возросло до шести, еще более 30 человек получили ранения. Кроме того, пострадали два человека и повреждено 13 частных домов в Новомосковске, что неподалеку от Днепра, подчеркнул Лысак.

Попадание в Одессе, серия "прилетов" в Харькове

В Одессе россияне попали в жилые дома мирных жителей. По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, поврежден лицей и 21 жилой дом, среди которых два частных, все остальные - многоэтажки. "По предварительным подсчетам, разной степени разрушений подверглись около 70 квартир", - написал он.

В результате атаки, по данным Кипера, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 22 - получили ранения. Среди них двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина.

Удар по Харькову Фото: Yevhen Titov/REUTERS

В Харькове во время обстрела погибли три человека, еще 13 - получили ранения, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это были работники одного из гражданских предприятий", - написал он. Также, по его словам, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. В частности, в Областном центре онкологии повреждено около 70 окон и крыш.

В целом РФ выпустила по Харькову в течение утра, с 5 до 8, более 20 ракет: С-300, Х-22 и "Искандер".

Погибшие на Львовщине и Запорожье

А вот Львовщину россияне атаковали 14 ударными беспилотниками и 15 ракетами, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, удалось сбить восемь дронов и 10 ракет. "В результате попадания ракеты в многоэтажку по улице Хоткевича во Львове погиб 44-летний мужчина", - написал он.

Всего, по данным Козицкого, пострадали 30 человек, в том числе двое детей. Кроме того, подверглись разрушениям 18 жилых домов, два лицея и детсад.

Не удалось избежать жертв и в Запорожье. По последним данным, там количество погибших достигло по меньшей мере семи, еще 13 человек получили ранения, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. По его словам, войска РФ нанесли по городу около 10 ракетных ударов, одну ракету удалось сбить. "Били по Запорожью ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон", - отметил Малашко.

Под ударами оказались территории нескольких предприятий города, разрушен частный дом, а одна из ракет взорвалась в открытой местности. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов города.

Кроме того, повреждения получили около 20-ти гаражей, автозаправочная станция и здание гостиницы, уточнил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Удары по Черкащине и Сумщине

Кроме того, под ударом войск РФ оказался Конотоп в Сумской области. Как сообщила Сумская ОВА, в результате ракетных обстрелов ранены три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто.

В результате ракетного удара были повреждены частные дома в городе Смела Черкасской области, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Пострадало по меньшей мере девять человек, поврежден 51 частный дом.

Киев, 29 декабря Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

В целом, по состоянию на 18 часов, в результате утренних массированных обстрелов в Украине насчитывается по меньшей мере 30 погибших и 120 раненых. Впрочем, это количество может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы в ряде городов продолжаются.

Перебои со светом в четырех областях из-за обстрела РФ

В результате массированного удара войск РФ были повреждены линии электропередач в четырех областях - Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, сообщило министерство энергетики Украины. Из-за этого перебои с электроэнергией затронули около пяти тысяч абонентов.

Несмотря на существующие проблемы, в Минэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая, отключений не запланировано.

Зеленский: Ответим террористам на их удары

На фоне массированных обстрелов министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир к "непрерывной финансовой и военной поддержке Украины". "Нашим единственным коллективным ответом может и должна быть непрерывная, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Лишь большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор", - написал он в X.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить России за воздушные удары. "Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть - и именно так и будет", - написал он в Telegram. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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