Россия атаковала Львов и Харьков ракетами и дронами

Во Львовской области предположительно атакован военный полигон. Также сообщается о взрывах в Харькове.

Российские войска в ночь на пятницу, 29 декабря, атаковали объекты в нескольких областях Украины. О работе украинской противовоздушной обороны сообщили власти Львова и Харькова - по их данным, Россия применила как беспилотники Shahed, так и ракеты, выпущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Воздушные силы ВСУ на протяжении всей ночи предупреждали жителей различных областей страны об угрозе дроновой атаки - хронология сообщений о передвижении группы БПЛА позволяет предположить, что их целями были объекты во Львовской области.

Вскоре после этого об атаке "Шахедов" и работе ПВО в регионе сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Согласно его заявлению, ПВО работала в Яворовском районе. Также о двух "прилетах" беспилотников сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Информации о пострадавших и повреждениях на момент публикации этой новости не поступало.

В Ярововском районе располагается полигон ВСУ, по которому силы РФ произвели массированную атаку вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину - в ее ходе погибли более 60 человек. Позднее Служба безопасности Украины арестовала проживавшего в регионе ветерана КГБ, обвинив его в наведении огня на полигон.

Власти Харькова сообщили о ракетной атаке

Одновременно с этим о массированном ракетном обстреле сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в городе прозвучали как минимум шесть взрывов. О запуске крылатых ракет со стороны РФ также написали Воздушные силы ВСУ.

Позднее чиновник добавил, что в Харькове зафиксированы как минимум восемь "прилетов" - по предварительным данным, город обстреляли ракетами С-300 и Х-22. "Есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", указал Терехов.

Смотрите также: