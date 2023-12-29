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Россия нанесла массированный удар по украинским городам

Александра Иванова
29 декабря 2023 г.

По данным городских администраций и украинских СМИ, взрывы звучали в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Черкассах и других городах Украины.

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Последствия ракетного удара РФ по Киеву 13 декабря 2023 года
Последствия ракетного удара РФ по Киеву 13 декабря 2023 годаФото: SERGEI CHUZAVKOV/AFP/Getty Images

В Киеве произошло несколько взрывов, в городе интенсивно работали системы ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram утром в пятницу, 29 декабря.

После первых сообщений о взрывах Кличко уточнил, что в Подольском районе Киева загорелись складские помещения. Позже Кличко указала, что взрывом было повреждено здание станции метро "Лукьяновская". "Станция работает как укрытие", - добавил он. 

В то же время государственная "Российская газета" написала, что в районе станции метро "Лукьяновская" находится завод "Артем", который производит авиационные управляемые ракеты класса "воздух - воздух" и другое военное оборудование.

По сообщениям СМИ, в Киеве было как минимум две волны взрывов.

Взрывы во Львове

Спустя некоторое время о новых звуках взрывов в городе написал в Telegram мэр Львова Андрей Садовый. Ранее тем же утром он сообщал, что Львовская область подверглась атаке более десяти дронов Shahed. "Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей", - указал он тогда.

Позже председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал: "По предварительной информации, есть попадание в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие". Козицкий добавил, что в одном из лицеев города начался пожар - вероятно, из-за падения обломков ракеты.

Взрывы в Харькове и Одессе

29 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Утром этого дня о взрывах в городе несколько раз сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Сначала он проинформировал о взрывах в Киевском и Холодногорском районах, после которых в городе частично пропало электричество. Около 8.00 мск Терехов написал о новой серии взрывов.

По данным мэра, в результате российской атаки на Харьков погиб один человек, еще восемь получили ранения.

О взрывах утром 29 декабря сообщили также власти Одессы и Черкасс. По данным главы одесской военной администрации Олега Кипера, в Одессе после падения обломков сбитого беспилотника начался пожар в многоэтажном доме.

Украинские СМИ пишут также о ряде взрывов в Днепре. По первой информации издания Liga net, ракета попала в торговый центр.

Воздушная тревога 29 декабря была объявлена также в Хмельницкой и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожья.

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