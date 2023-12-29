После обстрела РФ западные страны призвали поддержать Киев

Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от ужасов, подобных тем, которые принес последний массированный ракетный обстрел РФ, заявила посол США.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель резко осудил российские ракетные удары по городам Украины. "Это был еще один трусливый и неизбирательный обстрел школ, станции метро и больницы, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек и несколько получили ранения. ЕС поддерживает Украину, пока это необходимо", - написал он в соцсети X в пятницу, 29 декабря.

Аналогичное мнение выразили представители ряда других западых стран. "Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", - такими словами посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала последствия массированного ракетного удара России, нанесенного по украинским городам.

При этом дипломат выложила в соцсеть X скриншот ряд уведомлений о воздушной тревоге в Киеве, указав, что это "то, что украинцы увидели на экранах своих телефонов утром" в этот день, а "миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, пока Россия обстреливает ракетами всю страну".

В свою очередь посол Великобритании в Украине Мартин Хэррис назвал атаки РФ на гражданскую инфраструктуру страны военным преступлением. "Новые подлые нападения России на Украину сегодня утром. Поступают сообщения, что под ударом оказались роддом, жилые дома, торговые центры и вокзалы - и это в сезон отпусков. Нападение на гражданскую инфраструктуру - это военное преступление",- подчеркнул он.

С аналогичным заявлением выступил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. "Эти масштабные атаки на украинские города показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы достигнуть своей цели - уничтожения свободы и демократии, - написал он в соцсети X. - Мы не позволим ему победить. Нам нужно оставаться на стороне Украины - столько, сколько потребуется".

Президент Литвы Эдгарс Ринкевичс также призвал союзников оказать Украине "всю необходимую военную и финансовую помощь СЕЙЧАС". "Это единственный способ остановить войну и атаки на гражданские цели. Полная солидарность с Украиной в это тяжелое время!" - заявил он.

Со своей стороны глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что коллективным ответом на российские ракетные обстрелы Украины "может и должна быть продолжающаяся, устойчивая и долгосрочная военная и финансовая помощь".

Тем временем на сайте украинского внешнеполитического ведомства было обнародовано следующее заявление: "Российские войска воюют с украинскими женщинами, детьми, пожилыми людьми, гражданским населением. Преступления, которые сегодня совершила Россия в Украине - ее месть за невозможность переломить ход борьбы на поле боя с украинскими силами обороны. Призываем международное сообщество объединить все усилия, чтобы остановить российский геноцид украинского народа. Никакие разговоры о "перемирии", "временном отказе от территорий", "усталости", "переговорах" и других "уступках" не остановят российской агрессии, а лишь будут раздувать ее масштабы. Россия не рассматривает никаких других сценариев, кроме как полного уничтожения Украины".

Массированный ракетный обстрел РФ городов Украины

В ночь на 29 декабря Россия совершила массированный воздушный обстрел ряда городов Украины с использованием различных видов ракет, дронов и других вооружений. При этом целями стали объекты в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и других городах по всей стране. В результате этой атаки пострадали и гражданские объекты, в том числе жилые дома, роддом и станция метро. К полудню 29 декабря было известно о 17 жертвах и более 100 раненых.

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