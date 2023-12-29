Реакции экспертов ФРГ на ракетный удар 29 декабря по Украине

"Самый тяжелый удар по гражданской инфраструктуре с начала наступательной войны, включая жилые и родильные дома", - так прокомментировал в сети Х профессор университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala) массированный ракетный удар, который по территории Украины нанесла в пятницу, 29 декабря, армия России. Российские ракеты поразили многие украинские города. Среди них - Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса. Число погибших, по предварительным данным, составило 18 человек - это мирные жители. Раненых на момент публикации насчитывалось свыше 130 человек. Среди гражданских объектов в различных городах, пострадавших в результате атак, есть роддом, торговый центр, жилые дома, школа и детский сад.

Один из воздушных ударов армии РФ 29 декабря пришелся по жилому дому в Одессе Фото: Oleksandr Gimanov/AFP

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что всего ночью и утром 29 декабря российские военные применили против Украины 122 ракеты и 36 беспилотников. Атака прошла двумя волнами - ночью и утром. Для ударов армия РФ задействовала, как сообщается, широкий арсенал ракет. Среди них были Х-22, Х-101/Х-505, Х-55, а также переоборудованные для наступательных операций ракеты C-300 и ударные дроны типа "Шахед/Герань".

Атаки, которых "к сожалению, следовало ожидать"

"К сожалению, подобных атак следовало ожидать", - написал DW эксперт Мюнхенской конференции по безопасности, бывший сотрудник Минобороны ФРГ Нико Ланге (Nico Lange). Как и многие военные эксперты, Ланге исходит из того, что российская армия в течение нескольких месяцев экономила ракеты, пополняя тем временем свои запасы за счет производства новых.

В нападении 29 декабря Россия использовала разные типы ракет, а также дроны, причем применение последних, согласно статистике ВСУ, растет от месяца к месяцу, и в декабре такие атаки дронами стали практически ежедневными. "Россия атакует волнами из ракет и дронов по критической инфраструктуре в украинских городах, связанной с электричеством, водой и отоплением, с тем чтобы терроризировать население и отяготить ему жизнь", - добавил Ланге, комментируя для DW российские ракетные удары.

На фото: горит недостроенная многоэтажка в Киеве после попадания (сбитой?) российской ракеты Фото: Danylo Pavlov/REUTERS

Но атаки, подобные той, что Россия нанесла по Украине 29 декабря, преследуют не только военные цели или осуществляются ради запугивания жителей Украины, но призваны также дать сигнал собственному населению, уверен Нико Ланге: "Как минимум, отчасти такие атаки совершаются для того, чтобы показать людям в России: смотрите, мы обладаем силой, мы на что-то способны". Россияне уходят на новогодние каникулы, отметил в этой связи Ланге, и в ближайшие дни "вся Россия будет сидеть дома, много пить, смотреть телевизор и говорить. Путину нужно что-то им показать", - уверен Нико Ланге. Он полагает, что Россия будет совершать новые подобные ракетные удары в течение всей зимы.

Сигналы украинцам, россиянам и Западу

Массированный ракетный удар по Украине 29 декабря преследует цель лишить европейцев желания сопротивляться. "Эти удары - катастрофа для Украины и послание остальной Европе: сопротивление бесполезно. Довольно", - написала в сети Twitter директор Центра Европы и США при Брукингском институте Констанце Штельценмюллер (Constanze Stelzenmüller).

Атаки дронами стали почти ежедневными в декабре: последствия попадания дрона в жилой дом в пригороде Одессы 27 декабря 2023 года Фото: Nina Liashonok/Avalon/Photoshot/picture alliance

Судя по всему, беспрецедентный ракетный удар 29 декабря может иметь несколько объяснений, помимо собственно намерения нанести разрушения на местах, сказал в интервью DW Андреас Умланд (Andreas Umland), эксперт Стокгольмского центра исследований Восточной Европы. Это могла быть акция возмездия за недавно уничтоженный в Феодосии корабль "Новочеркасск", и это может быть "сигналом Западу, который говорит о том, что Россия продолжит беспощадно воевать, и сигнал для украинцев, что западная техника не может их защитить", - сказал Умланд.

Впрочем, дискуссии вокруг подобных атак подчас "слишком рациональны", заметил эксперт, тогда как следует обращать внимание и на нерациональные аспекты агрессии, такие как, по его мнению, "украинофобия и беспощадность" российской власти. "Рациональность атак по гражданской инфраструктуре не совсем понятна, потому что она скорее всего ужесточает украинскую и западную позиции", - добавил Умланд. Удары по гражданским объектам для Андреаса Умланда стали "еще одной иллюстрацией геноцидального характера" российской агрессии против Украины, а также отсутствия стратегического плана у Москвы.

"Россия не заинтересована в переговорах и в мире"

Ракетная атака 29 декабря развеяла "два больших мифа", написал в сети Х военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke). Во-первых, атаки показали, что военные возможности России не закончатся "вот-вот", и у нее "есть огромные резервы, которые ежедневно пополняются". Второй миф касается возможностей украинского ПВО. "Поставленные союзниками Украины средства ПВО не защищают украинское население от российского террора, как нас убеждают Олаф Шольц и другие", - добавил Рёпке. Используя официальные цифры ВСУ, Рёпке подсчитал, что если ракет и дронов было запущено 158, а сбито 114, то коэффициент результативности ПВО Украины 29 декабря составил "чуть меньше 73 процентов". Для защиты всей территории требуется, по его словам, "в пять раз больше" систем Patriot, Iris-T и других.

Наконец, своим ракетным ударом Россия продемонстрировала, что "не заинтересована в переговорах или мире и дисквалифицировала себя как партнер по переговорам. Россия должна быть побеждена военным и политическим путем, мир может быть только после (падения) нынешнего варварского режима", - заключил Рёпке.

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