Город в Курской области отключен от света после удара ВСУ

Город Железногорск остался без света и тепла на время ремонта подстанции, поврежденной в результате украинского удара. Telegram-каналы сообщают о панике в городе с населением в 100 тысяч человек.

Город Железногорск в Курской области, в котором проживают около 100 тысяч человек, полностью отключен от электричества и теплоснабжения на время ремонта подстанции, поврежденной в результате удара со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы", - написал он в своем Telegram-канале.

В то же время Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на местных жителей пишет, что в городе перестали работать некоторые заправки, магазины и банкоматы. "Люди в панике. В магазинах раскуплена вода. И магазины почти все не работают. На заправке огромная очередь", - рассказали собеседники канала. Они также отметили, что в городе есть проблемы с мобильной связью.

Помимо этого, в Железногорске прекратили работу некоторые предприятия, в том числе машиностроительный завод "Вагонмаш". Как сообщил один из работников завода, всех рабочих отпустили домой в районе 10 утра.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что повреждение подстанции в Железногорском районе Курской области привело к отключению электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. Кроме того, в Железногорске, по словам губернатора, "из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы", в результате чего 17 многоквартирных домов остались без отопления.

Ракетные обстрелы Украины

29 декабря территория Украины подверглась одной из самых масштабных российских атак за все время полномасштабной войны. Погибли около 40 человек, десятки получили ранения. На следующий день произошел обстрел центра Белгорода - самый масштабный за все время войны России против Украины.

В результате, по последним данным, погибли 25 человек - 1 января стало известно о смерти в больнице 4-летней девочки. Более 100 человек получили ранения. Украинские военные официально не комментировали обстрел Белгорода.

После обстрела Белгорода 30 декабря президент РФ Владимир Путин пригрозил, что российские войска станут чаще наносить удары по Украине. В ночь на 2 января российская армия нанесла массированные удары ракетами и дронами по Киеву, Харькову и другим городам. Сообщалось о как минимум пяти погибших.

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