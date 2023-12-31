Число погибших в Белгороде возросло до 24 человек

Украинские СМИ назвали атаку на Белгород ответом на российские обстрелы городов Украины. Число погибших в Киеве возросло до 19 человек.

Скончался еще один из тяжелораненых при атаке на Белгород, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков утром в воскресенье, 31 декабря. Общее число погибших достигло 24, более 100 ранены, из них 25 тяжело. По словам губернатора, пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов и "много машин".

Белгород 30 декабря подвергся обстрелу. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен со стороны Украины двумя ракетами "Ольха" в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Утром в городе вновь звучит сирена воздушной тревоги, власти призвали местных жителей спуститься в укрытия.

Число погибших в Киеве возросло до 19 человек

Киев официально не брал на себя ответственность за удары, но украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах назвали атаку ответом на российские обстрелы городов Украины накануне. 29 декабря Россия нанесла массированные воздушные удары по Киеву и ряду других городов.

Пресс-служба Киевской городской военной администрации сообщила 31 декабря о том, что под завалами найдены тела еще двух человек. Общее число погибших в украинской столице составило 19 человек.

В результате российского обстрела Харькова 30 декабря и в ночь на 31 декабря, по данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, 28 человек получили ранения.

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