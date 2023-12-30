МЧС РФ заявляет о гибели детей при обстреле Белгорода

Удар по Белгороду нанесли службы безопасности Украины в ответ на массированный обстрел РФ украинских городов, пишет "РБК-Украина". "Медуза" отмечает, что вероятно произошел взрыв боеприпасов.

Центр Белгорода подвергся обстрелу, написал в субботу, 30 декабря, в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его утверждению, при этом, по предварительным данным, погибли двое детей. Число пострадавших уточняется.

Тем временем русскоязычные Telegram-каналы публикуют кадры, на которых видны горящие автомобили и пострадавшие от взрыва многоэтажные жилые дома.

Около 17.00 мск МЧС РФ сообщило, что, по уточненной информации, в Белгороде погибли 14 человек, в том числе 2 ребенка, пострадали еще 108 человек, включая 15 детей.

"Один из снарядов в Белгороде упал на каток, который находится в центре города на Соборной площади. В момент удара каток был открыт", - говорится в одном из постов, посвященных обстрелу города.

Жителей Белгорода попросили отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду и закрыть воду, взять с собой вещи первой необходимости и переместиться в ближайшие укрытия. По оценке авторов Telegram-канал, обстрел города 30 декабря стал самым сильным с начала войны России против Украины.

По сведениям Telegram-канала "ЧТД", один из снарядов попал в район ТЦ "Маяк", рядом с которым расположено здание областного правительства.

По словам губернатора Гладкова, 30 декабря под обстрел ВСУ попал также поселок Уразово Валуйского городского округа, где снаряд попал в физкультурно-оздоровительный комплекс и были повреждены 20 частных домовладений и линия электропередачи. Кроме того, под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа, написал позже Гладков. В обоих случаях, по его данным, пострадавших не было.

Минобороны России заявило, что обстрел Белгорода "не останется безнаказанным". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом города.

СМИ: В Белгороде произошел взрыв боеприпасов

Опираясь на анализ опубликованных видео, "Медуза" делает вывод, что в Белгороде взорвались боеприпасы весом взрывчатого вещества около ста килограммов.

Кто совершил обстрел Белгорода?

Между тем онлайн-издание "РБК-Украина" написало со ссылкой на источники в спецслужбах Украины, что ракетный удар по Белгороду был нанесен силами безопасности и обороны Украины в ответ на российские обстрелы Днепра, Харькова, Одессы и других украинских городов 29 декабря.

"Мероприятия продолжаются. Неэффективная работа вражеской ПВО уже привела к разрушению гражданской инфраструктуры в городе", - цитируют журналисты свои источники.

Минувшей ночью Белгород также попал под обстрел. Тогда, по сведениям губернатора области Гладкова, погиб мужчина, были ранены четыре человека.

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