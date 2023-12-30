После ударов по Белгороду Россия обстреляла Харьков

В Харькове под обстрел попал центр города - это произошло после угроз Минобороны РФ ответить за украинские удары по Белгороду.

В Харькове вечером в субботу, 30 декабря, прозвучало более шести взрывов, сообщил глава областной военной администрации города Олег Синегубов. Одновременно с этим губернатор Белгородской области, подвергшейся обстрелу днем, Вячеслав Гладков написал о "работе" российской артиллерии в сторону Украины, не уточнив детали. Минобороны России до этого заявило, что обстрел Белгорода "не останется безнаказанным".

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушение гражданской инфраструктуры", - написал мэр Харькова Игорь Терехов. Отмечается, что один из ударов пришелся по гостинице Kharkiv Palace Hotel.

По данным местных властей, в результате обстрела были ранены 16 человек, в том числе 16-летний подросток, о погибших не сообщается. В числе пострадавших также оказался британский журналист, сообщило МВД Украины.

Одновременно Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске со стороны России ударных беспилотников Shahed. Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях. Сообщается также о попадании в жилой дом в Херсоне, в результате которого погибли мужчина и женщина. По данным украинского Минэнерго, в результате вражеских обстрелов в трех областях повреждены линии и оборудование подстанций.

Украинские обстрелы Белгорода в ответ на атаку РФ накануне

Днем 30 декабря центр Белгорода попал, по данным местных властей, под самый сильный с начала войны обстрел. В результате ударов погибли не менее 14 человек, в том числе несколько детей, 108 получили ранения. Украина официально не брала на себя ответственность за удары, но украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах назвали атаку ответом на российские обстрелы городов Украины накануне.

Собеседник "РБК-Украина" назвал удары "последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей". Источники издания "Суспильне" утверждают, что удары наносились "по военным объектам" Белгорода. "Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций", - сказал источник "Украинской правды".

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