Польша призвала передать Украине ракеты большой дальности

Глава МИД Польши считает, что Запад должен отреагировать на ракетные удары России по Украине. Радослав Сикорский заявил, что ракеты большой дальности позволят Киеву наносить удары по командным центрам в РФ.

Западу следует ужесточить санкции против России и передать Киеву ракеты большой дальности в ответ на последние обстрелы Россией украинской территории, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в среду, 3 января, в Варшаве.

"Нам нужно ответить на последние нападения на Украину на языке, который понятен Путину - ужесточив санкции, чтобы он не смог производить новые вооружения с помощью незаконно заполученных комплектующих, и дав Киеву ракеты большой дальности, которые позволят ему уничтожать площадки для запуска ракет и командные центры", - пояснил Сикорский.

Накануне Россия вновь подвергла массированной бомбардировке ракетами и дронами Киев и Харьков, в результате чего погибли не менее пяти мирных жителей. На фоне случившегося усилились призывы к Западу наращивать военную помощь Украине.

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