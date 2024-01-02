Залужный: Россия выпустила по Украине 99 ракет

Во время атаки на Украину утром во вторник, 2 января, российская армия выпустила по территории страны 99 ракет различного типа, из которых удалось сбить 72, отчитался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, Россия фактически повторила "массированную атаку средствами воздушного нападения", совершенную 29 декабря. Были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты, а основным направлением удара стал Киев, сообщил Залужный.

Атака началась с запуска БПЛА Shahed по разным регионам Украины. Все 35 ударных дрона были уничтожены. В 6 утра по местному времени 16 бомбардировщиков Ту-95МС выпустили по Украине не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-55. Еще через полтора часа с истребителей МиГ-31К были запущены десять аэробаллистических ракет "Кинжал".

С моря по Украине были выпушены три крылатые ракеты "Калибр", а с севера - 12 ракет типа "Искандер-М", С-300 и С-400. Кроме того, самолеты тактической авиации Су-35 выпустили четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Киев отчитался о рекордном числе сбитых "Кинжалов" за раз

Украинским военным удалось сбить 72 воздушные цели, отчитался Залужный. В частности, по сообщению украинского главнокомандующего, были сбиты все 10 ракет "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101, Х-555, и Х-55, а также три крылатых ракеты "Калибр". Количество сбитых в течение одного дня "Кинжалов" стало рекордным с начала войны.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 31 декабря сообщал, что за время работы в Украине системы противовоздушной обороны Patriot сбили 15 российских ракет "Кинжал". "4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов" "Кинжал" Х-47 - ракета М2. Таким образом, стартовал отсчет именно с этого времени. Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем уже 15 "кинжалов", сбитых именно системой Patriot. Это очень хорошие для нас новости", - сказал Игнат 31 декабря.

В результате атаки пострадали более 90 человек

В результате ракетной атаки в Киеве по последним данным пострадали более 40 человек, погибла одна женщина. В Киевской области власти сообщили двух погибших и 11 раненых. В Харькове по состоянию на 10.45 погиб один человек, 44 получили ранения, в том числе пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по поводу атаки отчитался, что по всей стране пострадали 92 человека, четверо погибли. "Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы забраны российским террором, если бы не Patriot и другие защитные системы", - сказал Зеленский.

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