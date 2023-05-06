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Гиперзвуковая ракета "Кинжал" на борту российского истребителя МиГ-31 (фото из архива)
Гиперзвуковая ракета "Кинжал" на борту российского истребителя МиГ-31 (фото из архива)Фото: Defence Ministry Russian Federation/Tass/IMAGO
КонфликтыУкраина

ВСУ заявили, что сбили ракету "Кинжал" системой Patriot

Александра Иванова
16 мин. назад

Командующий Воздушный сил ВСУ Николай Олещук подтвердил опровергнутое ранее Украиной уничтожение ракеты "Кинжал" ВС РФ в небе над Киевом.

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Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" действительно была сбита Воздушными силами ВСУ в Киевской области в ночь на 4 мая. Об этом официально заявил в субботу, 6 мая, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. "Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"!" - написал Олещук в Telegram-канале. По словам генерала, уничтожить ракету удалось при помощи американской системы ПВО Patriot.

Кроме того, Олещук указал, что ракета X-47 была выпущена боевым истребителем МиГ-31К  с территории России. Попутно он напомнил согражданам: "Не надо бежать, как говорят в Украине, поперед батьки в пекло: преждевременно публиковать информацию, которой может воспользоваться враг".

Несколькими часами ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг обнародованное порталом Defense Express сообщение об уничтожении ракеты "Кинжал" над Киевом. "Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано", - сказал тогда Игнат изданию "Суспільне".

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