Лондон: В Беларусь, вероятно, перевозят ракеты "Кинжал"

На 251-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 1 ноября (время московское).

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По данным Генштаба ВСУ , оккупационные войска осуществляют принудительное перемещение гражданского населения. В частности, утверждается, что в населенном пункте Каховка Херсонской области граждан, проживающих вдоль берега Днепра, насильно выселяют из жилищ, а вокруг жилых домов оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения. Военнослужащие РФ оказывают "психологическое и физическое давление" также на жителей Новочерноморья Скадовского района. Их выгоняют из собственных жилищ, которые планируют заселить оккупантами, говорится в отчете Генерального штаба украинской армии.

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В России начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Призыву на военную срочную службу в стране подлежат 120 тысяч человек. Осенний призыв в 2022 году начался на месяц позже в связи с "частичной мобилизацией", объявленной 21 сентября. Накануне начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский в интервью СМИ заявил, что солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также не будут привлекать к проведению "специальной военной операции" в Украине.

Разведка Минобороны Великобритании: В Беларусь, вероятно, перевозят ракеты "Кинжал"

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На территорию Беларуси, вероятно, перевезены российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", сообщается в очередном отчете британской разведки. При этом указывается, что запасы этих боеприпасов весьма ограниченны. В Twitter Минобороны Великобритании опубликованы спутниковые снимки белорусского ародрома Мачулищи, на которых видны два истребителя МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал".

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Российские войска пытаются закрепиться на временно оккупированных территориях, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ . Противник продолжает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях: ударам подверглись районы более 50 населенных пунктов, в частности Соледара, Угледара, Яковловки, Веселого в Донецкой области. В общей сложности за сутки нанесено 60 ракетных ударов, 15 ударов с воздуха, совершено более 45 артиллерийских обстрелов. Россияне перебрасывают ряд подразделений в Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории этой страны.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выразил благодарность Японии и Южной Корее за их поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и санкций против России. Об этом глава государства заявил непосредственно перед началом визита в эти страны в аэропорту Токио.

ISW: Оккупационные власти Херсонской области вновь изменили риторику

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Оккупационные власти Херсонской области вновь изменили риторику в отношении Каховской ГЭС, что, вероятно, ставит целью ускорить "эвакуацию" жителей и обеспечить информационное прикрытие вывода российских войск с западного берега Днепра, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. Так, "глава" "администрации" аннексированного региона Владимир Сальдо 31 октября заявил, что Киев якобы готовит "массированный ракетный удар" по плотине ГЭС, что грозит масштабным затоплением и разрушением гражданской инфраструктуры, однако еще 26 октября Сальдо утверждал, что полное разрушение дамбы "практически невозможно", а разрушение шлюзов может вызвать подъем воды в Днепре на метр-полтора и не несет опасности для большей части Херсона, отмечают аналитики.

Каховская ГЭС Фото: Valery Sturit/TASS/picture alliance

Разрушение дамбы никоим образом не принесет Украине выгоду, указывают эксперты. Кроме того, взрыв дамбы затруднит достижение украинскими силами заявленных целей по освобождению оставшейся части Херсонской области и других территорий к востоку от Днепра, говорится в сводке ISW. Информационных эффектов от обвинения Украины в подготовке взрыва плотины может быть достаточно, чтобы создать риторическое прикрытие для оправдания любого вывода российских войск в будущем, отмечается далее.

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Российские моряки в ночь на 1 ноября сбили беспилотник в районе микрорайона Любимовка на севере Севастополя в аннексированном Крыму. Такие данные "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев привел в Telegram.

В Полтаве сбиты несколько беспилотников

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В Полтаве во время воздушной тревоги в ночь на 1 ноября прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. Он пообещал рассказать подробности позднее и призвал жителей оставаться в укрытиях. Кроме того, над областью зафиксированы беспилотные летательные аппараты, три из них были сбиты, добавил Лунин.

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Бюрократические процедуры на внешних границах Евросоюза не позволяют немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn полностью использовать свои возможности для экспорта украинского зерна, рассказал ее представитель изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Мы могли бы перевозить еще больше, если бы пограничное оформление на внешней границе ЕС проходило быстрее", - объяснил он, особо выделив необходимость расширить инфраструктуру помимо ускорения пограничных процессов на внешних границах Евросоюза. По словам представителя компании, "централизованная координация - в стратегическом и оперативном плане - позволила бы перевозить больше грузов по железной дороге". Спрос на транспортные мощности очень высок, добавили в Deutsche Bahn: "Мы перевозим столько, сколько можем".

Шольц отверг как безосновательные обвинения России в адрес Киева по "грязной бомбе"

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским решительно отверг как безосновательные обвинения России в том, что Украина якобы готовится применить так называемую "грязную бомбу". Берлин и Киев согласны с тем, что независимое расследование Международного агентства по атомной энергии, инициированное украинской стороной, устранит любые сомнения на этот счет, подчеркивается в заявлении, распространенном представителем германского правительства Штеффеном Хебештрайтом (Steffen Hebestreit).

Владимир Зеленский: Новые удары приближают консенсус в мире по России

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Дым на окраине Киева после ракетного обстрела Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Украина продолжит усиливать противовоздушную оборону, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По словам главы украинского государства, новые российские удары по объектам в соседнем государстве "только облегчают и приближают международный консенсус по ответственности России". При этом на каждые десять попаданий армия РФ тратит минимум в четыре раза больше ракет, утверждает Зеленский. "Мир видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она вошла вообще во вторую сотню", - добавил глава украинского государства.

Хроника событий 31 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 октября 00.00 - 13.59 >>>

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