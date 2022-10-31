На 250-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 31 октября (время московское).

Минобороны РФ отчиталось о прекращении мобилизации

++19.00++

Все мероприятия, связанные с призывом в рамках мобилизации, завершены, подготовка и вручение повесток прекращаются, сообщило Минобороны России. По поручению главы ведомства Сергея Шойгу Генштаб "направил указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации". Военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

++18.30++

Норвегия с 1 ноября переводит свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности для усиления безопасности в связи с войной России против Украины, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. "Это самая серьезная ситуация в сфере безопасности за последние несколько десятилетий", - сказал он журналистам. По словам Стёре, сейчас нет никаких признаков того, что Россия расширит зону ведения боевых действий на другие страны, однако "нарастающее напряжение" делает Норвегию более уязвимой к различного рода угрозам, разведывательным операциям и попыткам влияния.

++18.00++

Приостановка Черноморской зерновой инициативы "не принесет пользы ни России, ни Украине, ни кому бы то ни было", заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Он сообщил, что продолжает вести переговоры с украинскими официальными лицами, а вечером планирует созвониться с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Новая Зеландия расширила санкции против России

++17.25++

Фото: picture-alliance/zb/R. Kaufhold

Власти Новой Зеландии расширили санкции, введенные в отношении России из-за вторжения в Украину. В санкционный список включены 14 российских граждан и семь юридических лиц, заявила глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута. Среди них - руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, а также "члены неонацистских военизированных формирований", связанных с ЧВК Вагнера. Ограничения также затронули два информагентства, "распространяющих дезинформацию" - "ИнфоРос" и базирующееся в аннексированном Крыму News Front.

++17.00++

Министерство обороны России подтвердило обстрелы объектов военной и энергетической инфраструктуры на территории Украины. "Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины", - говорится в заявлении ведомства. - Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

++16.30++

В результате утренних обстрелов в Украине, по предварительным данным, пострадали 13 человек, сообщил глава Национальной полиции страны Игорь Клименко. "На данный момент у нас есть 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ. И мы, конечно, вместе с СБУ, с прокуратурой будем устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны", - сказал Клименко в эфире телемарафона.

Посол Нидерландов вызван в МИД России

++16.05++

В МИД РФ был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух, заявило российское внешнеполитическое ведомство. Ему выразили "решительный протест" из-за того, что разведка Великобритании, по утверждению российской стороны, пыталась завербовать военного атташе РФ в Гааге. "Подобные провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений", - сказано в заявлении МИД .

++15.40++

В результате массированного удара России по Украине 31 октября в 10 регионах повреждены 18 объектов критической инфраструктуры, большинство из них энергетические, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. "В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения. Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть", - написал Шмыгаль в Telegram-канале .

++15.10++

В Киев прибыла делегация правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой, в программе визита - совместное заседание украинского и чешского правительств. "Мы в Киеве, который сегодня утром снова столкнулся с российскими ракетными обстрелами", - написал Фиала в Twitter по приезде в украинскую столицу. По словам премьера, у него запланирован "ряд переговоров с украинскими друзьями", которые, как он верит, "принесут конкретные результаты". "Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться", - заявил он.

++14.35++

На севере Молдовы упала сбитая украинскими военными российская ракета, сообщило МВД в Кишиневе. "Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче", - говорится в сообщении. Район падения ракеты оцеплен, на месте работают следователи.

Эрдоган: Турция продолжит усилия в рамках "зерновой сделки"

++14.05++

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива) Фото: Vyacheslav Prokofyev/SPUTNIK/AFP/Getty Images

Турция продолжит прилагать усилия для реализации Черноморской зерновой инициативы, несмотря на приостановку участия России в сделке, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества", - цитирует Эрдогана агентство Reuters. Турецкий президент отметил, что соглашение, достигнутое при посредничестве Турции и ООН, позволило смягчить глобальный продовольственный кризис, обеспечив вывоз из Украины 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

Хроника событий 31 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 октября 14.00 - 23.59 >>>

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