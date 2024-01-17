Почему бундестаг не проголосовал за ракеты Taurus для Киева

Депутаты дружно отвергли проект резолюции ХДС/ХСС. Но это не значит, что все они против поставки ВСУ крылатых ракет.

Бундестаг ФРГ в среду вечером, 17 января, не поддержал проект резолюции о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, "за" проголосовали 178, 485 - "против", трое - воздержались. Проект резолюции с требованием передать Киеву ракеты Taurus внесли консерваторы из фракции ХДС/ХСС. И хотя их позицию разделяют многие депутаты и других фракций, парламент сказал: "Нет". Почему так произошло - в материале парламентского корреспондента DW.

"Мы оцениваем ситуацию в Украине как все более критическую", - говорит Фридрих Мерц (Friedrich Merz), лидер немецких консерваторов. У ВСУ, по его словам, в настоящий момент "нет перспективы" отбросить российские войска. Ситуацию, убежден Мерц, могли бы изменить немецкие крылатые ракеты Taurus, о которых Киев уже давно просит Берлин. С их помощью можно было бы перерезать каналы снабжения российской армии, "разрушив сухопутный маршрут с Крыма на российскую территорию". указал председатель ХДС, имея в виду Керченский мост.

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), однако, пока медлит. Многие считают, что его позиция как раз и продиктована опасением, что такими ракетами, дальность которых достигает 500 километров, украинцы будут наносить удары по целям на самой территории России. Тем не менее, и некоторые представители партий, входящих в его правящую коалицию, выступают за передачу Киеву ракет Taurus. Зная об этом, Фридрих Мерц решил поставить вопрос на поименное голосование в бундестаге в рамках дебатов по отчету уполномоченной парламента по делам бундесвера.

Депутаты и правящих партий требуют передать Украине ракеты Taurus

"Решение о поставках вооружений относится к компетенции исполнительной власти", - лаконично ответил официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) на вопрос корреспондента DW, повлияет ли вотум бундестага на позицию правительства по ракетам Taurus. "И давайте для начала подождем как проголосуют депутаты по проекту резолюции, - добавил Хебештрайт, - получит ли он большинство".

Штеффен Хебештрайт на правительственной пресс-конференции Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Это было на правительственной пресс-конференции в среду, 17 января, в середине дня, за несколько часов до дебатов по проекту резолюции консерваторов. К этому времени успели высказаться уже несколько представителей правящих партий.

"Мы открыто этого требуем - как многие "зеленые", так и представители моей фракции. Мы призываем к поставкам ракет Taurus. С нашей точки зрения, это адекватная и необходимая мера по поддержке Украины, которая может помочь атаковать линии снабжения агрессора. Мы не видим в этом больших рисков", - заявил, например, в интервью DW Александер Мюллер (Alexander Müller), эксперт по вопросам обороны фракции либеральной СвДП.

Еще активнее поддерживают просьбу Киева о немецких ракетах также входящие в правительство "зеленые". В беседе с DW председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter), занимавший до недавнего времени пост сопредседателя фракции "зеленых", назвал поведение канцлера "абсолютно непонятным" и призвал Шольца "прекратить, наконец, блокаду". Как же так, возмущался Хофрайтер, в Саудовскую Аравию, которая является диктатурой, "он готов поставлять самые современные вооружения, а подвергшейся нападению демократии - отказывает в важном оружии для самообороны".

Ход дискуссии в бундестаге

На многочисленные интервью и заявления представителей правящих партий, публично призывающих канцлера передать Украине ракеты Taurus, выступая в бундестаге вечером, 17 января, обратила внимание Керстин Фирэгге (Kerstin Vieregge) из фракции консерваторов.

"Недостаточно только громогласно требовать поставки ракет Taurus в средствах массовой информации, - заявила она. - Поэтому я призываю вас проголосовать за проект резолюции фракции ХДС/ХСС, проявите стойкость, заставьте ведомство федерального канцлера действовать".

Пленарный зал бундестага Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

С точки зрения консерваторов, немецкое правительство должно увеличить поставки вооружений Украине во имя обеспечения безопасности Германии и всей Европы. Принцип "as long as it takes", то есть помогать Киеву так долго, как это необходимо, уже недостаточен, заявила Керстин Фирэгге.

По ее словам, нужно дополнить этот принцип принципом - "помогать всеми возможными средствами". И ракеты Taurus одно из таких средств, уверена депутат: "Предоставление крылатых ракет Taurus (Украине. - Ред.) из арсеналов бундесвера возможно и, без сомнения, необходимо". С похожими призывами обращался к депутатам из фракций правящих партий и ее коллега, христианский демократ Флориан Хан (Florian Hahn). Тщетно. Почему?

Итоги поименного голосования

"Конечно, фракция СвДП выступает "за" поставку Украине ракет Taurus, Украине они нужны. Но я считаю недостойным вести такие дебаты на плечах наших солдат", - объяснил либерал Нильс Грюндер (Nils Gründer). "Проект резолюции не имеет никакого отношения к этому пункту повестки дня", - добавила "зеленая" Мерле Шпеллерберг (Merle Spellerberg). Точно таким же был и аргумент Дирка Фёпеля (Dirk Vöpel) из фракции социал-демократов: "Поэтому мы будем голосовать "против".

Голосование, по требованию консерваторов, было поименным. Из 666 присутствовавших на заседании депутатов проект резолюции поддержали 178 человек, 485 проголосовали "против", трое воздержались. Очевидно, что верх одержала коалиционная дисциплина, которой, как правило, придерживаются депутаты из фракций правящих партий. А в данном случае против поставки ракет Taunus Украине выступали также посткоммунисты и правые популисты из "Альтернативы для Германии".

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