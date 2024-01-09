Лидер оппозиции ФРГ призвал скорее поставить Киеву Taurus

По мнению лидера ХДС Фридриха Мерца, канцлер ФРГ должен проявить решимость и отбросить колебания в вопросе о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Это стало бы огромной помощью Киеву, заявил Мерц.

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в очередной раз призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не затягивать решение вопроса о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. "Это бы стало огромной помощью Украине", - заявил Мерц в интервью газете Rheinische Post во вторник, 9 января (в бумажной версии издания оно выйдет 10 января).

Мерц требует большей решимости

По мнению лидера крупнейшей оппозиционной партии Германии, в вопросе о передаче Taurus глава правительства должен проявить больше решительности. Одновременно он приветствовал адресованный союзникам призыв Шольца усилить поддержку Украины, назвав его "хорошим посылом". "Вместе с тем его необходимо отнести и к самой Германии", - добавил Фридрих Мерц. Если Шольц прекратит колебания относительно поставок Украине крылатых ракет, его заявления будут заслуживать большего доверия, пояснил Мерц.

Одновременно он призвал правительство ФРГ проявить большую приверженность вступлению Швеции в НАТО. Усилий, которые прилагает Берлин, недостаточно, чтобы обеспечить возможность скорейшего принятия этой страны в альянс, заявил Фридрих Мерц редакционной сети RND перед поездкой в Финляндию и Швецию.

Накануне Шольц призвал страны ЕС предоставить Украине в этом году больше поддержки в ее противостоянии полномасштабному вторжению России. "Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством государств-членов ЕС, в любом случае слишком малы, - заявил канцлер по окончании встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине. По его словам, ФРГ, которая является крупнейшим донором Украины после США, продолжит оказывать военную помощь "столько, сколько потребуется", но одного лишь ее вклада будет недостаточно, чтобы обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Шольц колеблется из-за поставок Taurus уже много месяцев

Дискуссии о необходимости передачи ракет Taurus Украине продолжаются много месяцев. В числе прочих за такие поставки высказываются политики оппозиционного блока ХДС/ХСС. Как считают СМИ, Шольц не решается утвердить поставки, в том числе из-за того, что ракеты Taurus способны достигать целей, расположенных в глубине российской территории. Кроме того, как писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлину пришлось бы предоставлять Украине геоданные или обслуживающий персонал, что тоже является серьезной проблемой. "Возможность того, что Германию могут начать рассматривать как участника войны, является легитимной причиной отказаться от поставок определенной системы оружия", считает издание.

Позицию канцлера резко критикуют и партнеры социал-демократов по правящей коалиции - "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия. Тем не менее, представитель правительства заявил 3 января, что позиция Берлина остается неизменной. Taurus - одни из самых современных высокоточных ракет бундесвера с дальностью действия 500 километров. Считается, что они являются предельно эффективным средством для разрушения бункеров и мостов.

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