Политик ФРГ считает законными возможные удары Украины по РФ

Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории напавшей на нее страны, заявила глава комитета бундестага по обороне, призвав не мешкать с поставкой Киеву ракет Taurus.

Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) считает законными возможные удары Украины по России. "Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории агрессора. Совершенно независимо от того, где оружие было произведено и кто его предоставил", - заявила депутат от Свободной демократической партии в интервью изданиям медиагруппы Funke , опубликованном в субботу, 30 сентября. Речь идет и об аннексированном РФ Крыме, через который организованы поставки для российских вооруженных сил, указала политик.

"Нападение России на Украину противоречит международному праву. То, что Украина защищается, соответствует международному праву. Сюда же относится и атака на российские позиции. Это предотвратит ежедневный запуск сотен ракет, нацеленных на Украину", - подчеркнула Штрак-Циммерман.

Призыв поставить Киеву ракеты Taurus

В то же время глава комитета бундестага по обороне призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) не медлить с решением о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. "При целенаправленном использовании крылатых ракет украинская армия сможет ощутимо нарушить российские поставки на фронт", - указала она.

Вопрос о передаче Киеву этого вооружения обсуждается уже шесть месяцев, отметила Штрак-Циммерман. Для политиков естественно взвешивать сложные темы, однако слишком долгое колебание грозит продлением страданий обороняющейся страны, добавила она.

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