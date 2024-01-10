Германия поставит Саудовской Аравии 150 ракет Iris-T

Правительство в Берлине официально подтвердило информацию о поставке Эр-Рияду ракет Iris-T модификации "воздух-воздух". Поставка вооружений Саудовской Аравии долгое время была под запретом для Германии.

Правительство ФРГ вновь поставляет вооружения Саудовской Аравии. Федеральный совет безопасности в конце 2023 года одобрил поставку Эр-Рияду 150 ракет с инфракрасной головкой самонаведения Iris-T модификации "воздух-воздух", подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в среду, 10 января.

Тем самым Берлин впервые за долгое время одобрил экспорт оружия Эр-Рияду. В ноябре 2018 года правившая тогда в Германии "большая коалиция" запретила поставки вооружений Саудовской Аравии из-за участия Эр-Рияда в войне в Йемене и его причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Поставка истребителей Eurofighter

По сведениям издания Der Spiegel, под запрет не подпадали вооружения и компоненты из совместных проектов с партнерами по НАТО, в том числе экспортируемый в Саудовскую Аравию британской компанией BAE Systems истребитель Eurofighter. Саудовская Аравия располагает 72 такими самолетами, которые теперь будут оснащены ракетами Iris-T.

Великобритания также планирует поставить Эр-Рияду новую партию Eurofighter, и правительство ФРГ не будет чинить этому препятствий, сообщила недавно глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

На последнем в 2023 году заседании Федеральный совет безопасности также одобрил поставку подводной лодки Израилю, трех минных тральщиков из арсенала бундесвера Пакистану и 300 портативных противотанковых гранатометов Грузии.

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