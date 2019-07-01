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Фото: Mindaugas Kulbis/ASSOCIATED PRESS/picture alliance
Многоцелевой истребитель Eurofighter EF-2000 Typhoon
Eurofighter EF-2000 Typhoon - многоцелевой истребитель четвертого поколения.
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Контекст
Путин обеспечил Германии долгий бум оборонной промышленности
Путин обеспечил Германии долгий бум оборонной промышленности
Война России против Украины сделает производство оружия важной отраслью экономики ФРГ. От этого выиграют многие регионы.
Экономика и бизнес
03.02.2024
3 февраля 2024 г.
Продажа Eurofighter Саудовской Аравии: Берлин меняет курс?
Продажа Eurofighter Саудовской Аравии: Берлин меняет курс?
ФРГ снимает свой запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, поскольку та помогает Израилю в защите от атак хуситов.
Политика
11.01.2024
11 января 2024 г.
Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ
Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ
Немецкие боевые самолеты в небе над Польшей? Поначалу Варшава скептически отнеслась к предложению Берлина о помощи.
Конфликты
23.11.2022
23 ноября 2022 г.
Бундесвер заменит Tornado на Eurofighter и Boeing F-18
Бундесвер заменит Tornado на Eurofighter и Boeing F-18
Минобороны ФРГ намерено закупить до 93 боевых самолетов Eurofighter и 45 Boeing F-18.
Политика
21.04.2020
21 апреля 2020 г.
Бундесверу не хватает молодых пилотов
Бундесверу не хватает молодых пилотов
Военную авиацию ФРГ долго критиковали за нехватку техники. Теперь оказалось, что новой техникой некому пользоваться.
Общество
07.09.2019
7 сентября 2019 г.
На севере Германии потерпел крушение вертолет бундесвера
На севере Германии потерпел крушение вертолет бундесвера
По информации СМИ, при крушении военного вертолета в Нижней Саксонии погибла женщина-пилот.
Политика
01.07.2019
1 июля 2019 г.
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