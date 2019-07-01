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Фото: Mindaugas Kulbis/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Многоцелевой истребитель Eurofighter EF-2000 Typhoon

Eurofighter EF-2000 Typhoon - многоцелевой истребитель четвертого поколения.

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Контекст

19 января 2024 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) во время посещения завода концерна Airbus в баварском Манхинге, где выпускают истребители Eurofighter Typhoon

Путин обеспечил Германии долгий бум оборонной промышленности

Путин обеспечил Германии долгий бум оборонной промышленности

Война России против Украины сделает производство оружия важной отраслью экономики ФРГ. От этого выиграют многие регионы.
Экономика и бизнес3 февраля 2024 г.
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Саудовской Аравии

Продажа Eurofighter Саудовской Аравии: Берлин меняет курс?

Продажа Eurofighter Саудовской Аравии: Берлин меняет курс?

ФРГ снимает свой запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, поскольку та помогает Израилю в защите от атак хуситов.
Политика11 января 2024 г.
ЗРК Patriot в Германии

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Немецкие боевые самолеты в небе над Польшей? Поначалу Варшава скептически отнеслась к предложению Берлина о помощи.
Конфликты23 ноября 2022 г.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр осматривает самолет Eurofighter

Бундесвер заменит Tornado на Eurofighter и Boeing F-18

Бундесвер заменит Tornado на Eurofighter и Boeing F-18

Минобороны ФРГ намерено закупить до 93 боевых самолетов Eurofighter и 45 Boeing F-18.
Политика21 апреля 2020 г.
Истребители ВВС ФРГ Eurofighter

Бундесверу не хватает молодых пилотов

Бундесверу не хватает молодых пилотов

Военную авиацию ФРГ долго критиковали за нехватку техники. Теперь оказалось, что новой техникой некому пользоваться.
Общество7 сентября 2019 г.
Вертолет бундесвера в Нижней Саксонии (фото из архива)

На севере Германии потерпел крушение вертолет бундесвера

На севере Германии потерпел крушение вертолет бундесвера

По информации СМИ, при крушении военного вертолета в Нижней Саксонии погибла женщина-пилот.
Политика1 июля 2019 г.
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