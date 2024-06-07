Airbus и Lufthansa будут больше работать в военной сфере

Эпоха пренебрежительного отношения к немецкой оборонной промышленности окончательно закончилась. Раньше политики ФРГ "обходили стороной" производителей вооружений, но теперь "это в прошлом": "Из-за противоправного нападения России на Украину вся Германия оказалась перед лицом новой реальности в сфере политики безопасности".

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил не в парламенте или на пресс-конференции, а на международном аэрокосмическом салоне ILA 2024, который проходит в Берлине с 5 по 9 июня. Однако собравшиеся здесь ведущие представители отрасли ждали от главы правительства Германии не только заявлений о новой стратегии в сфере вооружений, но и конкретных заказов. Ведь без них работающие на оборону предприятия не могут планировать загрузку и тем более расширение производственных мощностей, не говоря уже о дорогостоящей разработке новых систем.

Новый заказ на истребители Eurofighter

Подчеркнув, что оборонная промышленность не может наращивать производство вооружений без "надежных заказов" от государства, Олаф Шольц объявил: "Поэтому мы еще до конца этого легислатурного периода закажем следующие 20 Eurofighter- дополнительно к тем 38 самолетам, которые в настоящий момент пока еще на подходе". Таким образом, до завершения срока полномочий нынешнего правительства ФРГ осенью 2025 года портфель немецких заказов на эти многоцелевые истребители четвертого поколения увеличится у компании Eurofighter Jagdflugzeug GmbH более чем наполовину.

5 июня 2024 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с офицерами бундесвера во время осмотра военной техники на авиасалоне ILA в Берлине Фото: Reuhl/Fotostand/IMAGO

Ее штаб-квартира находится в баварском городе Халльбергмосе вблизи Мюнхена, а производственные площадки расположены в четырех странах: в Германии, Великобритании, Италии и Испании. Так что это - европейская оборонная компания. Ее собственниками являются итальянская фирма Leonardo, британская BAE Systems, а также, с долей в 46%, концерн Airbus- зарегистрированное в Нидерландах совместное франко-германо-испанское предприятие.

Концерн Airbus известен широкой публике во всем мире прежде всего как производитель аэробусов - например, крайне востребованного среднемагистрального пассажирского самолета А320. Но у него есть и оборонное подразделение, причем многие его производственные площадки находятся как раз в Германии. И вот теперь, в условиях новой геополитической реальности, это подразделение все больше выходит из тени.

Airbus представил модель дрона Wingman

Так, на ILA 2024 Airbus представил в масштабе 1:1 модель многофункционального дрона Wingman, предназначенного для сопровождения и поддержки боевых самолетов. Операторы управляют этим БПЛА во время полета и могут, по данным концерна, использовать его для решения самых разных задач, в том числе и особо опасных: для разведки, создания помех, нанесения ударов ракетами по целям на земле или в воздухе. Airbus готов к 2030 году довести свою разработку до серийного производства.

Берлин, июнь 2024 года. Модель многофункционального БПЛА Wingman, разработанного европейским концерном Airbus, на международном аэросалоне ILA Фото: Schöning/IMAGO

Тем самым она поступила бы на вооружение бундесвера и других европейских армий значительно раньше тех боевых многофункциональных самолетов шестого поколения, которые в 2040 году должны прийти на смену истребителям Eurofighter и Rafale и составить основу будущей системы воздушного боя FCAS (Future Combat Air System). Она предполагает сочетание пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов с новыми системами оружия и связи. Airbus, один из разработчиков этой принципиально новой системы для военно-воздушных сил, предлагает вводить ее элементы поэтапно, начав именно с БПЛА.

Вертолетостроители Airbus получили большой заказ

В армии ФРГ под впечатлением войны в Украине быстро растет интерес к дронам, однако до подписания контрактов на производство Wingman дело пока не дошло. Зато вертолетное подразделение Airbus получило от Германии заказ на 1,9 млрд евро. Правительство твердо решило приобрести 38 транспортных вертолетов H225 Super Puma и договорилось об опции еще на 6 машин, сообщила на ILA 2024 министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Транспортный вертолет H225M европейского концерна Airbus на авиасалоне ILA 2024 в Берлине Фото: Schöning/IMAGO

Правда, все 44 вертолета предназначены не для армии, а для федеральной полиции, однако они могут быть использованы, по словам министра, для контртеррористических операций, для защиты критической инфраструктуры, для эвакуации или спасения населения, так что в конечном счете тоже будут служить повышению безопасности и обороноспособности Германии.

В любом случае правительственный заказ из ФРГ обеспечит развитие производственных мощностей вертолетостроителей Германии, Франции и Испании, а ведь они работают и непосредственно на оборону. Получение первого вертолета ожидается в 2029 году, выполнение всего заказа продлится до 2035 года, так что вертолетное подразделение Airbus может планировать теперь на десять лет вперед.

Lufthansa Technik хочет обслуживать военные самолеты

О том, как к решению задач по повышению обороноспособности Германии подключаются все новые компании, в том числе, казалось бы, сугубо гражданские, свидетельствует крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa, точнее - ее дочерняя фирма по техническому обслуживанию самолетов Lufthansa Technik. Недавно в этой фирме было создано новое подразделение Lufthansa Technik Defense, которое должно сосредоточиться на выполнении оборонных заказов.

Техосмотр и ремонт авиационной турбины на головном предприятии компании Lufthansa Technik в Гамбурге Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Оно, в частности, надеется получить контракт на техническое обслуживание и ремонт американского истребителя-бомбардировщика F-35, часть фюзеляжа которого будет выпускаться на строящемся сейчас в Германии авиационном заводе, а также военно-транспортного вертолета Boeing Chinook. Ведь правительство ФРГ заказало 35 таких "самолетов-невидимок" и 60 вертолетов.

"Мы хотим работать с военными, оснащенными оружием системами, - заявил экономической газете Handelsblatt Зёрен Штарк (Sören Stark), глава Lufthansa Technik. - Вот уже многие десятилетия частью нашей ДНК является способность в кратчайшие сроки учиться понимать и обслуживать новые самолеты и их техническое устройство".

Зёрен Штарк заверил, что стратегическое решение о создании оборонного подразделения было принято в компании еще в 2019 году, до полномасштабной войны в Украине. "Однако российская агрессия против Украины показала: нам нужен боеспособный бундесвер", - подчеркнул глава Lufthansa Technik. О больших амбициях этой фирмы в оборонной сфере, отмечает Handelsblatt, свидетельствует то, что на авиасалоне ILA 2024 она была представлена только новым направлением Defense, но никак не рекламировала свой основной бизнес, хотя обслуживает по всему миру свыше 5000 гражданских самолетов.